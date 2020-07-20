Учреждения Ташкента оснащаются специальным машинами скорой помощи на базе автомобилей предприятий компании «Узавтосаноат» — Volkswagen Caddy, Isuzu D-Max и Chevrolet Damas, сообщила пресс-служба компании.





«В период, когда населению остро необходима своевременная медицинская помощь, важно наличие в медицинских учреждениях современных автомобилей скорой помощи, оснащенных специальным оборудованием», — говорится в сообщении.

Джизакский автомобильный завод начинает поставки медицинским учреждениям Ташкента автомобилей скорой помощи на базе Volkswagen Caddy, которые выйдут на «передовую» уже со следующей недели, заверила пресс-служба «Узавтосаноат».

Оснащением автомобилей занимается местная компания Turin Invest Engineering, состоящая из выпускников Туринского политехнического университета. Компания специализируется в реализации инженерных задумок — от проектирования и до запуска в эксплуатацию. В распоряжении компании имеются лаборатории мехатроники, метрологии и высокотехнологичное оборудования аналогов которых нет в стране, говорится в сообщении.





Кроме того, 27 автомобилей Isuzu Ambulance — машин скорой помощи на базе пикапа Isuzu D-Max, выпускаемого компанией SamAuto с мая 2020 года, переданы в систему городского здравоохранения. Сообщается, что автомобили могут быть доукомплектованы по требованию и назначению, в зависимости от того, для какого именно медицинского направления он будет использован.

По данным хокимията столицы, что новые модели Isuzu D-Max будут переданы в эксплуатацию распределительному центру скорой помощи для пациентов с подозрением на COVID-19, который разворачивается в «Узэкспоцентре».

Все автомобили будут оснащены в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, подчеркнула компания. Как сообщили «Газете.uz» в «Узавтосаноат», цены на автомобили будут известны через неделю.

Сотрудники столичного хокимията тестируют автомобиль скорой помощи на базе Isuzu D-Max.

Ранее хокимият Ташкента и Минздрав приобрели 40 аппаратов ИВЛ и 200 СИПАП-аппаратов, а также средства индивидуальной защиты. Для скорой помощи и службы санэпидблагополучия закуплены 50 автомобилей Damas.