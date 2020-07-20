Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 20 июля увеличилось на 183 и достигло 17149, сообщило Министерство здравоохранения.

Из числа новых случаев 154 выявлено в Ташкенте у сдавших тесты по причине повышения температуры тела или контакта с заболевшими и 29 — у граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа).

Сообщено также еще о двух случаях смерти пациентов с COVID-19 в столице — 51-летнего жителя Юнусабадского района В. Т. и 42-летнего жителя Учтепинского района С. С.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 9387 человек. На лечении в медучреждениях находятся 7672 пациента.