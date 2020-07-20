Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 20 июля увеличилось на 214 и достигло 16966, сообщило Министерство здравоохранения.

Из числа новых случаев 34 выявлено в карантинном центре, 76 — в Ташкенте, 32 — в Андижанской области, 26 — в Наманганской области, 21 — в Сырдарьинской, 11 — в Каракалпакстане, 9 — в Джизакской области и 5 — в Навоийской.

Минздрав также подтвердил смерть старшей медсестры 18-й семейной поликлиники Ташкента Ферузы Тухтаевой, у которой был выявлен COVID-19. В сообщении отмечается, что женщина с 8 июля находилась в клинике НИИ вирусологии.

Число находящихся на лечении в медучреждениях пациентов составляет 7599, состояние 81 из них тяжелое, 23 — крайне тяжелое.