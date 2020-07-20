Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 16752, увеличившись за день на 566 (днем ранее — 579), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

110 случаев выявлено в карантинных учреждениях и 456 — у тех, кто был в контакте с заболевшими.

В течение дня сообщено о выздоровлении 152 пациентов, общее число вылечившихся составило 9279, или 55%.

Общее число умерших пациентов с COVID-19, о которых сообщил Минздрав, достигло 87. В воскресенье объявлено о 4 случаях смерти: 3 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области:

жительница Кибрайского района У. А. (67 лет);

жительница Шайхантахурского района Ташкента М. К. (47;

житель Алмазарского района К. Г. (65);

житель Юнусабадского района М. Р. (39).

Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находится 7386 человек, состояние 81 из них тяжелое, 23 — крайне тяжелое. Сколько человек лечится в домашних условиях, не уточняется.

По стране на карантине в домашних условиях содержится 62304 человек, в стационарных — 22159.

Источник: Минздрав.