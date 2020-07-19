По инициативе руководителя проекта Troll.uz Умида Гафурова запущен Telegram-бот «Близкие» (Yaqinlar) для помощи нуждающимся людям. Автор идеи бота в беседе с «Газетой.uz» описал сервис как площадку, соединяющую нуждающихся и помогающих.

«Все мы знаем, что многие остались без работы и без средств на покупку обычных продуктов питания. Поэтому мы создали бот „Близкие“, который показывает ближайших вам людей, нуждающихся в помощи. Если вы хотите кому-то помочь или, наоборот, нуждаетесь в помощи, регистрируйтесь тут: t.me/yaqinlar_uzbot», — сообщил он.

По состоянию на 15:30 19 июля ботом воспользовались около 10 тысяч человек. Число зарегистрированных нуждающихся составило 3097 человек, из которых помощь получили 2533. Еще более 70 человек ожидало помощи, 493 заявки не были одобрены (многие заявки повторяются, некоторые пытаются просто проверить работоспособность бота).

Умид Гафуров отметил, что бот не представляет какую-либо благотворительную организацию и не получает поддержки государства, в помощи участвуют обычные люди. Гарантий, что помощь дойдет, нет. «Все полностью зависит от пользователей».

Нуждающиеся могут написать конкретно, в чем именно они нуждаются: какие продукты, лекарства нужны. «Не советуем просить или переводить деньги на карты пользователей, но, с другой стороны, это самый безопасный способ помощи. Поэтому решать вам», — сказал он.

По словам Умида Гафурова, на разработку бота не было затрачено денег, однако деньги выплачиваются модераторам, которые проверяют заявки.

«Бывает, одному человеку хотят 10 человек сразу помочь. Работа модераторов — одобрить одного помогающего, а остальным отправить уведомление, что человеку уже помогли. Телефонные номера выдаются только после нажатия кнопки „Помочь“, и то не сразу, поскольку нам нужно некоторое время, чтобы проверить, не помог ли уже кто-то другой этому человеку до вас. А если мы сразу выложим с телефонными номерами, мы не поймем, кто кому помог», — сообщил блогер.

Автор идеи «Близких» признал, что модераторы не могут проверить, действительно ли заявителю нужна помощь, поэтому рекомендуется звонить нуждающимся и таким образом принимать решение, помогать или нет.

Бот будет постепенно дорабатываться. Планируется добавить функцию «пожаловаться» для блокировки мошенников и разработать отдельный сайт.

Ранее Министерство по поддержке махалли и семьи сформировало список из свыше 100 тысяч нуждающихся семей. Гражданам, которых нет в списках, но нуждающимся в продуктах и лекарствах, рекомендуется звонить по номерам 1197 и 71−203−01−21.