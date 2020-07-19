К 10:00 воскресенья в Узбекистане выявлено еще 243 случая коронавируса, общее количество случаев достигло 16429, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из новых случаев 45 подтверждено в карантинном центре в Ташкентской области (все — прибывшие из-за рубежа), 77 — в Ташкенте, 36 — в Андижанской области, 22 — в Наманганской, 18 — в Ташкентской, 17 — в Бухарской, 15 — в Сырдарьинской, 9 — в Самаркандской, 3 — в Сурхандарьинской и 1 — в Джизакской области.

Сообщено также об очередном случае смерти пациента с коронавирусом. Это 67-летняя жительница Кибрайского района Ташкентской области У. А., госпитализированная 10 июля в реанимацию 1-й клинической больницы Ташкента после подтверждения COVID-19. 16 июля она была подключена к аппарату искусственного дыхания.

Число находящихся на лечении в медучреждениях пациентов составляет 7218, состояние 72 из них тяжелое, 21 — крайне тяжелое.