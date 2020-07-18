«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку самых вкусных и полезных салатов из капусты.

Салат из краснокочанной капусты с рукколой





Свежий салат с краснокочанной капустой и рукколой отлично подойдет к семейному обеду или ужину.

Салат из свежей капусты с огурцом





Салат из свежей капусты с огурцом не отнимет много времени, но при этом прекрасно дополнит основное блюдо.

Салат «Коул Слоу»





Приготовленный по классическому рецепту салат Коул Слоу является легким, полезным, даже диетическим блюдом.

Свежий салат из капусты и помидоров





Аппетитный и легкий салат из капусты с помидорами, который можно приготовить за считанные минуты.

Мексиканский салат





Этот витаминный микс годится не только в качестве перекуса, но и может стать отличным гарниром к любому блюду.

Салат с кукурузой и фасолью





Очень сытный и вкусный салат из красной фасоли и кукурузы на скорую руку, который не требует особых усилий и затрат.

Салат с пекинской капустой и кукурузой





Если приготовить салат из пекинской капусты с кукурузой,то можно получить самый полезный и вкусный гарнир к рыбе, мясу или птице.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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