Пожар произошел в субботу утром в кафедральном соборе французского города Нант, сообщило РИА Новости.

Как сообщили очевидцы, пожар начался около 7:30 по местному времени (10:30 по ташкентскому времени).

По последним данным, огонь удалось локализовать, над тушением работают 100 пожарных.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

Напомним, в апреле 2019 года пожар произошел в соборе Парижской Богоматери, известном не только своим культовым, но и историческим значением. Его реставрация после пожара завершилась лишь недавно.