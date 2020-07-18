Пожар произошел в субботу утром в кафедральном соборе французского города Нант, сообщило РИА Новости.
Как сообщили очевидцы, пожар начался около 7:30 по местному времени (10:30 по ташкентскому времени).
По последним данным, огонь удалось локализовать, над тушением работают 100 пожарных.
Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.
Напомним, в апреле 2019 года пожар произошел в соборе Парижской Богоматери, известном не только своим культовым, но и историческим значением. Его реставрация после пожара завершилась лишь недавно.
Autre vidéo de l’impressionnant incendie qui frappe actuellement la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes #France #Cathédrale #NotreDame #Pompiers #Nantes pic.twitter.com/5wX9KeVEXp— Actu2dinguerie (@Actu2dinguerie) July 18, 2020