Временно приостанавливается экспорт фармацевтической продукции из Узбекистана, а также ее вывоз физическими лицами. Соответствующее сообщение Республиканской специальной комиссии распространилось в субботу.

При этом экспорт отдельных видов фармацевтической продукции осуществляется исключительно по решениям спецкомиссии.

Порядок выдачи разрешений на вывоз фармацевтической продукции будет опубликован позднее, отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле правительство решило ограничить до конца года экспорт сырья для производства медицинских изделий.