По состоянию на 17:00 18 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 16068, увеличившись на 172, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из их 60 выявлено среди граждан в карантинном центре, вернувшихся из-за рубежа, 87 — в Ташкенте, 22 — в Ташкентской области по 1 — в Самаркандской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях у людей, которые контактировали с пациентами с коронавирусом.

Выздоровело 9003 человека (56%), 6984 пациента продолжают лечение. О количестве больных, лечащихся дома, не сообщается.

Умер еще один пациент с подтвержденным коронавирусом, таким образом, общее число смертей достигло 81.

У жителя Шайхонтохурского района Ташкента, 49-летнего А. А. диагноз COVID-19 был подтвержден 14 июля, его госпитализировали в НИИ вирусологии.

Мужчине был поставлен диагноз: тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония. Кроме того, у него выявлены гипертония и артериальная гипертензия.

Спустя три дня, ️17 июля, несмотря на реанимационные процедуры, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности IV степени и полиорганной недостаточности.