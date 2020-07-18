По состоянию на 10:00 утра 18 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 15896. Прирост составил 289 случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из них 38 случаев — среди граждан в карантинном центре, прибывших из-за рубежа, 52 — в Сырдарьинской области среди тех, кто сдали тест в профилактических целях, поскольку испытывали лихорадку и имели контакты с зараженными пациентами, 98 — в Ташкенте, 40 — в Андижанской области, 20 — в Самаркандской области, 19 — в Джизакской области, 9 — в Каракалпакстане, 9 — в Наманганской области и 4 человека в Навоийской области среди тех, кто контактировал с инфицированными.

В настоящее время выздоровело 9003 человека с коронавирусной инфекцией (57%). Продолжают лечение в данный момент 6813 пациента. Из них 70 находятся в тяжелом, а 11 — в крайне тяжелом состоянии. Сколько человек находится на домашнем лечении, не уточняется.

Минздрав также сообщил о еще одной смерти пациента с коронавирусом, таким образом число умерших людей с подтвержденным COVID-19 составило 80 человек.

У жителя Мирабадского района Ташкента, 67-летнего Н. С., заболевание выявили 14 июля, он был госпитализирован в клинику НИИ вирусологии.

Мужчине был поставлен диагноз: тяжелая форма COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание характеризовалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Он также страдал от гипертонии и артериальной гипертонии.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние больного резко ухудшилось, и он умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.