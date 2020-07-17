Прием документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ Узбекистана на 2020−2021 учебный год начался с 6 июля. До конца месяца подать документы можно в пределах прикрепленного микрорайона, а с 1 по 25 августа — за его пределами в зависимости от вместимости школ.

Для поступления в первый класс требуются:

заявление на имя директора;

копия свидетельства о рождении ребенка;

копии паспортов родителей;

медицинская справка о здоровье ребенка (как отметили «Газете.uz» в МНО, справка выдается в районной поликлинике);

четыре цветные фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см.

Кроме того, впервые для подачи документов можно встать в онлайн-очередь, но услуга пока доступна только в Ташкенте. Для этого Министерство народного образования запустило сайт qabul.maktab.uz. Если программу успешно реализуют в столице, она будет постепенно внедряться в других регионах.

«Газета.uz» публикует инструкцию МНО о том, как пользоваться системой онлайн-очереди.

Регистрация

Пройдите на сайт qabul.maktab.uz и кликните на «Записаться на прием».

Выберите район города и школу.

Затем нужно выбрать день приема и время встречи у директора учебного заведения.





На следующем этапе необходимо заполнить данные ребенка. Сначала нужно ввести серию свидетельства о рождении ребенка.

И номер документа.

После этого укажите дату рождения ребенка.

Далее нажмите «Поиск из базы данных» — система проверит, введены ли данные свидетельства о рождении ребенка в централизованную базу.

Если данные найдены, система автоматически определит фамилию, имя и отчество ребенка. Если метрики нет в базе данных, поля нужно заполнить вручную.

Затем необходимо ввести номер телефона родителя.

После этого нужно вписать защитный код, изображенный на картинке.

Подтверждение документов

После заполнения данных ребенка требуется подтвердить наличие необходимых документов.

Затем появится окно с напоминанием о сроке приема документов. Рекомендацию нужно принять и выбрать «Сохранить».

В случае успешной отправки заявки пользователь получит следующее сообщение: «Вы успешно зарегистрировались в системе». Система предложит скачать заявку с данными приема онлайн-очереди на свое устройство. Родителям или опекунам будет необходимо прийти в выбранное учебное заведение в указанные день и час.

Образец заявки. Фото: qabul.maktab.uz.