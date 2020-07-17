Кинорежиссер Сарвар Каримов сообщил о смерти отца от коронавирусной инфекции. Ему было 63 года.
«Сегодня умер отец. От коронавируса. Но диагноз не был поставлен. Неделю мы лечили его дома. Когда звонили в 103, там говорили, что не смогут приехать, если у него температура. Я их тоже понимаю. У них ни лекарств, ни средств защиты. Не доверяйте официальной статистике, берегите себя и своих близких», — написал режиссер в Twitter.
Сарвар Каримов (режиссер фильмов «Волшебная шапочка», «Верхом на желтом диве», «Сказка о потерянном времени», «Тополёк мой в красной косынке» и других) утверждает, что семья пыталась вызвать скорую помощь целую неделю.
«Не верьте государству. Все слова официальных лиц — ложь. По телефонам доверия дозвониться невозможно, а если дозвонишься, дают другой номер. Мы не могли вызвать „скорую“ для отца всю неделю. В итоге [инфекция] перешла в легкие, и он скончался. Ему было 63 года. Десять дней назад он был полностью здоров», — отметил он.
Сарвар Каримов сообщил, что сейчас коронавирус подтвержден у всей его семьи.
«Цель написания этих слов — перестаньте надеяться на помощь государства. Не выходите на улицу, особенно берегите взрослых. Сейчас вся семья заражена COVID-19 (официально). Лечим себя сами, потому что другого выхода нет», — написал режиссер.
Ранее «Газета.uz» писала, что в Ташкенте за три дня 43 пациента с различными заболеваниями, обратившиеся в службу скорой помощи, скончались до приезда медицинских бригад. Причина — нехватка около 100 машин скорой помощи в столице.
15 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных.
Комментируя поручения президента, генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев заявил, что отныне машины скорой помощи будут приезжать в течение максимум 15 минут. Он также заверил, что звонки на номер 103 будут обрабатываться быстро, а случаи, когда линия занята, будут исключены. Кроме того, должна быть решена проблема с очередями на сдачу тестов на коронавирус.
Азиз Азиз
Да это правда, в Ташкенте по моему более 30% населения болеет. просто они не делают тесты, отягивают как могут, отанга бор, онанга бор. если температура больше 39 градусов после позвоните. как то так
Game Account
Платите нормально докторам, переквалификацируйте стадионы, спортивные, выставочные залы в койко места. Завтра спровоцируете бунт, но будет поздно. Крытый Хумо арена простаивает. На стадионах играете футбол, кому сейчас он нужен когда люди дома умирают не дойдя до койки?!
Slava K
Годами накапливался дефицит нормальных автомобилей СКОРОЙ.. Дамас — это не скорая помощь, это машина для развозки анализов и хоз. предметов в хозяйстве.
Семье режиссера мои соболезнования.
Терпения и выздоровления всем членам семьи!
Damir Ismailov
Мужайтесь народ Узбекистана мы должны быть сильными!
Клара Умархужаева
Позвонили в скорую, дали номер колл центра covid, позвонили в колл центр, дали номер глав врача местной поликлиники, позвонили глав врачу, дала совет: пейте много жидкости и парацетамол. Забрать не сможем, так как нет подтверждения на коронавирус. Но, очень вежливо : “Асалим, шириним, касал булманг“ Обошла 15 аптек на 1 горбольнице, еле нашла парацетамол и аскорбинку. На кого надеямся? На правительство? Я поражаюсь, по тв все бла- бла-бла. Голубое небо и мы все счастливы!!!
Дрей .
Чтож наш знаменитый хоким не может людям помочь? Почему не купит лаборотории для анализов ПЦР на ковид. Не купят машины скорой помощи? Полмириадный контракт по счётчикам выиграл же. Неужеле не может купить машины скорой помощи? Окажите помощь своим соотечественикам господин Артыкходжаев. Купите машины купите лекарства.