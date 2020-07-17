Кинорежиссер Сарвар Каримов сообщил о смерти отца от коронавирусной инфекции. Ему было 63 года.

«Сегодня умер отец. От коронавируса. Но диагноз не был поставлен. Неделю мы лечили его дома. Когда звонили в 103, там говорили, что не смогут приехать, если у него температура. Я их тоже понимаю. У них ни лекарств, ни средств защиты. Не доверяйте официальной статистике, берегите себя и своих близких», — написал режиссер в Twitter.

Сарвар Каримов (режиссер фильмов «Волшебная шапочка», «Верхом на желтом диве», «Сказка о потерянном времени», «Тополёк мой в красной косынке» и других) утверждает, что семья пыталась вызвать скорую помощь целую неделю.

«Не верьте государству. Все слова официальных лиц — ложь. По телефонам доверия дозвониться невозможно, а если дозвонишься, дают другой номер. Мы не могли вызвать „скорую“ для отца всю неделю. В итоге [инфекция] перешла в легкие, и он скончался. Ему было 63 года. Десять дней назад он был полностью здоров», — отметил он.

Сарвар Каримов сообщил, что сейчас коронавирус подтвержден у всей его семьи.

«Цель написания этих слов — перестаньте надеяться на помощь государства. Не выходите на улицу, особенно берегите взрослых. Сейчас вся семья заражена COVID-19 (официально). Лечим себя сами, потому что другого выхода нет», — написал режиссер.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Ташкенте за три дня 43 пациента с различными заболеваниями, обратившиеся в службу скорой помощи, скончались до приезда медицинских бригад. Причина — нехватка около 100 машин скорой помощи в столице.

15 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных.

Комментируя поручения президента, генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев заявил, что отныне машины скорой помощи будут приезжать в течение максимум 15 минут. Он также заверил, что звонки на номер 103 будут обрабатываться быстро, а случаи, когда линия занята, будут исключены. Кроме того, должна быть решена проблема с очередями на сдачу тестов на коронавирус.