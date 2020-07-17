Президент Шавкат Мирзиёев 17 июля провел очередное совещание, на котором отдельно обсуждалась ситуация с пандемией коронавируса, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Глава государства отметил, что на сегодняшний день число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 15 тысяч, выздоровели более 8000 человек, умерли 80 граждан (статистика).

«Если какой-то хоким думает, что в его районе нет [коронавируса], то он ошибается», — предупредил он.

Президент заявил, что каждому хокиму в каждом регионе дано поручение, исходя из эпидемиологической ситуации на местах и при согласовании с хокимом области, принимать решение о закрытии или открытии районов и городов.

Шавкат Мирзиёев повторил, что в Ташкенте и Ташкентской области наблюдаются «большие недостатки и ошибки, беспечность, незнание реального положения дел».

«Эти цифры должны заставить нас содрогнуться! Было 3000−4000 случаев, вышли на 15 тысяч. Ташкент может быть примером. Столько возможностей, огромный научный и медицинский потенциал», — сказал президент.

Он добавил, что хокимы могут привлечь из отдаленных районов десятки медсестер и специалистов.

«Во всех областях есть медицинские колледжи. Там есть специалисты. Есть студенты, которые на отлично обучались на медсестринство. Есть выпускники. Если каждый хоким района сделает обращение, можно найти минимум 50−100 медсестер и специалистов в отдаленных селах. К сожалению, мы этого сами не делаем», — заявил он.

Руководитель страны также подчеркнул, что все соотечественники, оставшиеся за рубежом, будут возвращены в Узбекистан. «Тяжело, но другого пути нет. Они хотят вернуться на Родину, к семье. Впереди зима. Они не должны скитаться. Они тоже наши граждане. Граждане Узбекистана», — подчеркнул он.

На совещании также поручено создать отдельную информационную систему, отражающую статистику по коронавирусу.

«Раз в три часа нужно показывать населению, что происходит в районе, в больницах… В Ташкенте и Ташкентской области нужно создать новую программу для предупреждения и осведомления населения. Очень много патриотичных, честных, преданных врачей, показывайте таких людей по телевизору в каждой области. Они действительно демонстрируют героизм, преданность. Большое спасибо им», — сказал президент.

Принятые решения по борьбе с коронавирусом не дают ожидаемых результатов из-за отсутствия точной информации и обоснованных аналитических материалов, заявил президент, добавив, что хокимы и другие должностные лица «должны работать четко и без ошибок, днем и ночью, как часовой механизм».