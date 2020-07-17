Министерство транспорта опубликовало новый график чартерных рейсов по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран.
В ближайшие две недели, с 20 июля по 2 августа, будет организовано 18 чартерных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ, США, Израиль и Германию.
График рейсов на 20−26 июля
- 20 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
- 20 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
- 22 июля. Москва — Ташкент — Москва;
- 22 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
- 23 июля. Ташкент — Минск — Ташкент;
- 24 июля. Ташкент — Стамбул — Ташкент;
- 23−24 июля. Ташкент — Франкфурт — Ташкент;
- 25 июля. Ташкент — Владивосток — Ташкент;
- 26 июля. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент.
График рейсов на 27 июля — 2 августа
- 27 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
- 27 июля. Тель-Авив — Ташкент — Тель-Авив;
- 28 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
- 29 июля. Минск — Ташкент — Минск;
- 30 июля. Стамбул — Ташкент — Стамбул;
- 30 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
- 30−31 июля. Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент;
- 1 августа. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент;
- 2 августа. Ташкент — Москва — Ташкент.