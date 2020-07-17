Министерство транспорта опубликовало новый график чартерных рейсов по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран.

В ближайшие две недели, с 20 июля по 2 августа, будет организовано 18 чартерных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ, США, Израиль и Германию.

График рейсов на 20−26 июля

20 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;

20 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;

22 июля. Москва — Ташкент — Москва;

22 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;

23 июля. Ташкент — Минск — Ташкент;

24 июля. Ташкент — Стамбул — Ташкент;

23−24 июля. Ташкент — Франкфурт — Ташкент;

25 июля. Ташкент — Владивосток — Ташкент;

26 июля. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент.

График рейсов на 27 июля — 2 августа