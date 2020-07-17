Министерство транспорта опубликовало новый график чартерных рейсов по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран.

В ближайшие две недели, с 20 июля по 2 августа, будет организовано 18 чартерных рейсов в Россию, Южную Корею, Турцию, Беларусь, ОАЭ, США, Израиль и Германию.

График рейсов на 20−26 июля

  • 20 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
  • 20 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
  • 22 июля. Москва — Ташкент — Москва;
  • 22 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
  • 23 июля. Ташкент — Минск — Ташкент;
  • 24 июля. Ташкент — Стамбул — Ташкент;
  • 23−24 июля. Ташкент — Франкфурт — Ташкент;
  • 25 июля. Ташкент — Владивосток — Ташкент;
  • 26 июля. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент.

График рейсов на 27 июля — 2 августа

  • 27 июля. Сеул — Ташкент — Сеул;
  • 27 июля. Тель-Авив — Ташкент — Тель-Авив;
  • 28 июля. Ташкент — Москва — Ташкент;
  • 29 июля. Минск — Ташкент — Минск;
  • 30 июля. Стамбул — Ташкент — Стамбул;
  • 30 июля. Ташкент — Дубай — Ташкент;
  • 30−31 июля. Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент;
  • 1 августа. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент;
  • 2 августа. Ташкент — Москва — Ташкент.
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