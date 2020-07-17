На юго-восточные районы Узбекистана 17 июля осуществился выход облачных массивов с районов Туркменистана, сообщил Узгидромет.

По центральным, южным и восточным районам в этот день ожидается переменная облачность без осадков. По предгорным и горным районам республики местами возможны кратковременные дожди с грозами. По северу республики и пустынной зоне ожидается малооблачная погода. Температура будет в пределах +37…+40 градусов.

В субботу и воскресенье на всю территорию страны будет распространяться жаркий и сухой воздух с районов зарубежного юга. Дневная температура воздуха поднимется до +39…+42 градусов, что на 4−6 градусов выше нормальных для разгара лета значений.