Mediabay — это онлайн-площадка для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов. Теперь можно наслаждаться качественным и легальным контентом с любого устройства: на Smart TV, в мобильном приложении или на сайте.

Пять причин, почему пользователям понравится:

1. Экономия денег. 40 телеканалов и 16 радиоканалов доступны на сайте бесплатно, а стоимость просмотра эксклюзивных платных телеканалов в три раза ниже, чем на кабельном телевидении.





2. Бесплатный архив телепередач. Если не получается подоспеть к началу программы, то всегда можно пересмотреть эфир в записи. Архив хранится в течение семи дней для удобства пользователей.

3. Семья будет счастливее. Больше не нужно ругаться за пульт, ведь теперь кинотеатр доступен каждому: муж смотрит футбол в гостиной, жена наслаждается сериалом на кухне, а малыш — мультиками у себя в комнате.





4. Дополнительные удобства. Можно самим настраивать качество воспроизведения фильмов или выбирать аудиодорожку, например, на английском языке. А еще аудиокниги и другие возможности доступны в удобных вкладках.

5. Эксклюзивный контент. Пользователи Mediabay высоко ценят возможности платной подписки на эксклюзивный контент. Это открывает неограниченный доступ к таким телеканалам, как MTV, UFC TV, Nickelodeon и еще 46 других.

Также на Mediabay можно смотреть легендарные сериалы сервиса Amediateka, библиотека которой включает в себя «Миллиарды», «Игра престолов», «Темные начала» и другие. Это популярные американские сериалы в высоком качестве и по доступной цене.





Для знакомства с возможностями сервиса Mediabay предоставляет три дня бесплатного доступа на все виды контента: фильмы, сериалы, ТВ-программы и другие. Все, что для этого нужно — пройти по ссылке и активировать промо-код 3KUNBEPUL.

Скачать мобильное приложение Mediabay можно в AppStore и Play Market.

Сайт: mediabay.uz

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