Министерство здравоохранения Кыргызстана утвердило третью версию национального клинического руководства по COVID-19, по которой случаи заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией было решено объединить, сообщило издание 24.kg.

Документ состоит из алгоритма ведения заразившихся COVID-19 и его осложнений, в том числе внебольничной пневмонии.

Согласно международной классификации болезней, принятой Всемирной организацией здравоохранения, если заболевание подтверждено лабораторно, то оно имеет код U-07.1, если нет, но проявляется клинически и, возможно, рентгенологически — U-07.2.

«Для единого подхода по лечению проявлений коронавирусной инфекции Минздрав издал приказ, по которому внебольничная пневмония относится ко второму коду. И, таким образом, статистические случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19», — пояснила журналистам на брифинге заместитель премьер-министра Кыргызстана Аида Исмаилова.

На 17 июля в Кыргызстане официально зарегистрировали более 13,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число реально зараженных увеличилось на 511 человек (5,94%). Умерли 173 человек.

Одновременно с ростом заражения COVID-19 в Кыргызстане резко увеличилось число больных и погибших от внебольничной пневмонии. При этом врачи-иммунологи считают вспыхнувшую пневмонию атипичной, предполагая, что она развивается на фоне коронавируса. На 17 июля от внебольничной пневмонии (с отрицательным результатом анализов COVID-19) умерло 689 человек.