Компания KASHLUX осуществляет свою деятельность на рынке Узбекистана в течение 20 лет. Основные направления деятельности компании — поставка, внедрение и обслуживание систем отопления, вентиляции, кондиционирования, а также водоснабжения и сантехники.





За годы своего существования компания зарекомендовала себя как надежного партнера, поставляющего оборудование ведущих мировых компаний, и оказывающего сервис высокого уровня.





В Ташкенте есть пять шоурумов компании с широким ассортиментом продукции высочайшего качества, способного удовлетворить даже взыскательного потребителя.





KASHlux предлагает:

трубы и фитинги;

котлы и аксессуары;

бойлеры и расширительные баки;

насосное оборудование;

приборы отопления и комплектация;

коллекторы из нержавеющий стали, латуни и комплектующие;

краны, клапаны, термостатические головки для радиаторов и других отопительных приборов;

запорную арматуру (разное);

автоматические и ручные балансировочные клапаны;

комнатные термостаты, приводы и другую комплектацию;

теплообменник;

трехходовые смесительные клапаны, приводы и контроллеры;

частотные преобразователи, плавные пуски и промышленную автоматику;

блочные модули, микшерные группы, коллекторы и гидравлические разделители;

фильтры;

стабилизаторы, электрооборудование;

измерительные приборы;

газовую арматуру;

кондиционеры и вентиляцию;

дымоход;

крепления.





С KASHlux будет тепло, свежо и комфортно.

Адреса и контакты салонов KASHlux:

Сайт: kashlux.uz

Facebook: fb.com/Kashlux.uz, fb.com/kashluxdesign

Telegram: t.me/kashluxdesign, t.me/kashlux_uz

Instagram: @kashlux_design

Youtube: youtube.com/channel/KashLux Tashkent

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