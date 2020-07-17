Компания KASHLUX осуществляет свою деятельность на рынке Узбекистана в течение 20 лет. Основные направления деятельности компании — поставка, внедрение и обслуживание систем отопления, вентиляции, кондиционирования, а также водоснабжения и сантехники.


За годы своего существования компания зарекомендовала себя как надежного партнера, поставляющего оборудование ведущих мировых компаний, и оказывающего сервис высокого уровня.


В Ташкенте есть пять шоурумов компании с широким ассортиментом продукции высочайшего качества, способного удовлетворить даже взыскательного потребителя.


KASHlux предлагает:

  • трубы и фитинги;
  • котлы и аксессуары;
  • бойлеры и расширительные баки;
  • насосное оборудование;
  • приборы отопления и комплектация;
  • коллекторы из нержавеющий стали, латуни и комплектующие;
  • краны, клапаны, термостатические головки для радиаторов и других отопительных приборов;
  • запорную арматуру (разное);
  • автоматические и ручные балансировочные клапаны;
  • комнатные термостаты, приводы и другую комплектацию;
  • теплообменник;
  • трехходовые смесительные клапаны, приводы и контроллеры;
  • частотные преобразователи, плавные пуски и промышленную автоматику;
  • блочные модули, микшерные группы, коллекторы и гидравлические разделители;
  • фильтры;
  • стабилизаторы, электрооборудование;
  • измерительные приборы;
  • газовую арматуру;
  • кондиционеры и вентиляцию;
  • дымоход;
  • крепления.


С KASHlux будет тепло, свежо и комфортно.

Адреса и контакты салонов KASHlux:

Сайт: kashlux.uz
Facebook: fb.com/Kashlux.uz, fb.com/kashluxdesign
Telegram: t.me/kashluxdesign, t.me/kashlux_uz
Instagram: @kashlux_design
Youtube: youtube.com/channel/KashLux Tashkent

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