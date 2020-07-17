Компания KASHLUX осуществляет свою деятельность на рынке Узбекистана в течение 20 лет. Основные направления деятельности компании — поставка, внедрение и обслуживание систем отопления, вентиляции, кондиционирования, а также водоснабжения и сантехники.
За годы своего существования компания зарекомендовала себя как надежного партнера, поставляющего оборудование ведущих мировых компаний, и оказывающего сервис высокого уровня.
В Ташкенте есть пять шоурумов компании с широким ассортиментом продукции высочайшего качества, способного удовлетворить даже взыскательного потребителя.
KASHlux предлагает:
- трубы и фитинги;
- котлы и аксессуары;
- бойлеры и расширительные баки;
- насосное оборудование;
- приборы отопления и комплектация;
- коллекторы из нержавеющий стали, латуни и комплектующие;
- краны, клапаны, термостатические головки для радиаторов и других отопительных приборов;
- запорную арматуру (разное);
- автоматические и ручные балансировочные клапаны;
- комнатные термостаты, приводы и другую комплектацию;
- теплообменник;
- трехходовые смесительные клапаны, приводы и контроллеры;
- частотные преобразователи, плавные пуски и промышленную автоматику;
- блочные модули, микшерные группы, коллекторы и гидравлические разделители;
- фильтры;
- стабилизаторы, электрооборудование;
- измерительные приборы;
- газовую арматуру;
- кондиционеры и вентиляцию;
- дымоход;
- крепления.
С KASHlux будет тепло, свежо и комфортно.
Адреса и контакты салонов KASHlux:
- салон Oloy: Юнусабадский р-н, м-в Олой, тупик Олой бозори, д. 58
Телефоны: (+998) 78−147−47−47, (+998) 71−233−86−52.
- салон Salar: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Салар буйи, д. 47
Телефоны: (+998) 71−286−17−30, (+998) 95−170−74−74.
- салон Minor: Юнусабадский р-н, м-в Киёт, проспект Шарафа Рашидова, д. 16, первый этаж
Телефоны: (+998) 78−147−16−16, (+998) 95−146−16−16.
- салон Roca: Мирабадский р-н, ул. Фидокор, 40
Телефон: (+998) 71−256−94−94.
- салон Duravit: Юнусабадский р-н, м-в Киёт, проспект Шарафа Рашидова, д. 16, подвал
Телефон: (+998) 71−231−12−21, (+998) 71−231−11−45.
Сайт: kashlux.uz
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