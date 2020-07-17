Агентство по развитию рынка капитала призвало акционерные общества своевременно раскрывать информацию о своих решениях относительно выпуска дополнительных акций и определения даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дополнительных акций при их выпуске за счёт собственного капитала.

Агентство сообщило, что было вынуждено принять решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», потому что дата закрытия реестра акционеров, которые получат дополнительные акции, была установлена задним числом (по прошествии более 30 дней).

Вопрос надлежащего раскрытия информации касается защиты прав акционеров, в том числе миноритариев, и повышения репутации самого эмитента на рынке капитала, подчеркнули в АРРК.

Ситуацию «Газете.uz» прокомментировал финансовый аналитик Карен Срапионов.

«Произошедшее событие — ещё один важный прецедент в развитии рынка капитала. Регулятор отчётливо показал свою приверженность развитию рынка, применению лучшего международного опыта и, что главное, защите прав инвесторов. Надеюсь, это поможет в ещё большей степени привлечь инвесторов на рынок, как местных, так и международных.

22 мая компания приняла решение о капитализации части прибыли 2019 финансового года и нераспределённой прибыли прошлых лет путём выпуска новых акций, т. е. все акционеры должны были получить по 2 новые акции на каждую имеющуюся. Очевидно, что в этот момент котировки акций компании должны были сократиться ровно в 3 раза. Критичным в той ситуации является дата закрытия реестра, т. е. определение списка тех, кто такие акции получит, а кто нет.

К сожалению, этот процесс в законодательстве не прописан чётко, и часть процесса не обязательна для публичного раскрытия. Так, 10 июля компания опубликовала пресс-релиз о том, что датой закрытия реестра стало 18 мая, т. е. все инвесторы, приобретавшие акции с этой даты до 10 июля, делали это по цене в 3 раза выше их справедливой стоимости.

Такая ситуация могла стать благодатной почвой для инсайдерской торговли — лица, имевшие доступ к такой информации, могли получить 200% сверхприбыли при реализации акций.

Курс акций АО «УзРТСБ» в период с 3 января по 15 июля 2020 года. Источник: Данные о курсе акций.

В этой связи действия АРРК кажутся весьма своевременными и верными: Агентство выявило нарушение законодательства в данной ситуации и отказало в регистрации проспекта эмиссии.

Безусловно, данная ситуация активно обсуждалась и была во внимании множества инвесторов, как местных, так и иностранных. Насколько мне известно, не менее десятка частных и институциональных инвесторов обратились с жалобами в Наблюдательный совет компании и АРРК, т. к. такая ситуация не только подрывает интерес к рынку и реформам в Узбекистане, но и к репутации АО «УзРТСБ», которая считается одной из лучших, если не лучшей с точки зрения корпоративного управления компанией на рынке.

Если ранее в подобных ситуациях инвестиционное сообщество не выступало столь активно, сейчас существенно вырос интерес инвесторов к рынку и поменялся подход регулятора к данному вопросу. Более того, по-прежнему на повестке дня вопрос приватизации 12% акций компании согласно постановлению Кабинета Министров от 26 апреля 2019 года. В такой ситуации уверенность инвесторов в защите их прав является ключевым условием успешного размещения акций компании.

Стоит отметить, что акции компании являются одними из наиболее торгуемых на рынке: в 2018 году цена на них выросла до 6000 сумов (в 9,1 раза), в 2019 году — до 15 тысяч сумов (в 2,5 раза), а в первом полугодии 2020 года — ещё на 6,7% до 16 тысяч сумов. С начала июля котировки обвалились почти в 2 раза из-за неизвестности и отсутствия информации о дате закрытия реестра.

Надеюсь, данная ситуация станет ещё одним подтверждением необходимости следующих реформ на рынке: