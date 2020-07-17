Департамент государственного финансового контроля за первое полугодие провел 2584 контрольных мероприятия, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Из них в 2010 случаях выявлены нарушения бюджетной дисциплины, а также дефицит денежных и товарно-материальных ценностей на 81,7 млрд сумов. В бюджет возвращено 57,4 млрд сумов (70%) незаконно потраченных средств.

Наибольшее число нарушений бюджетной дисциплины выявлено в системе народного образования (21,5 млрд сумов), здравоохранения (14,1 млрд сумов) и дошкольного образования (6,9 млрд сумов).

В системе Министерства культуры нарушения составили 2,6 млрд сумов, в системе Министерства физической культуры и спорта — 2 млрд сумов, в системе Министерства водного хозяйства — 1,4 млрд сумов, в Министерства жилищно-коммунального обслуживания — 0,9 млрд сумов.

В инжиниринговых компаниях «Служба единого заказчика» при хокимиятах выявлены нарушения на 4 млрд сумов.

В разрезе регионов нарушения обнаружены в бюджетных организациях в Андижанской (8,9 млрд сумов), Кашкадарьинской (8,2 млрд сумов), Ташкентской (6,2 млрд сумов), Джизакской (5,5 млрд сумов), Сурхандарьинской (5,4 млрд сумов), Наманганской (4,6 млрд сумов), Ферганской (4,4 млрд сумов) областях, Ташкенте (7,9 млрд сумов) и Каракалпакстане (5,5 млрд сумов).

За нарушение бюджетного законодательства в отношении 47 руководителей и других должностных лиц наложены штрафы на 35 млн сумов.

Материалы по случаям нарушений на 79,4 млрд сумов направлены в правоохранительные органы.