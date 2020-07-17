Подготовлен проект указа президента о поддержке сферы общественного питания, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.

Документ, в частности, предусматривает, что в случае его принятия до конца 2020 года будет:

продлен ряд налоговых льгот;

увеличен штат наемных сотрудников;

введен порядок размещения общепитом летних террас на прилегающих территориях;

продлено время работы общепита и других развлекательных заведений до 24 часов.

Как рассказали в ТПП, к ним обратился целый ряд предпринимателей, работающих в сфере общепита, с просьбой принять антикризные меры. Эксперты палаты направили в Администрацию президента рабочую записку, в которой предлагались необходимые и срочные меры для поддержки этой отрасли.

Сейчас проект указа дорабатывается с учетом предложений предпринимателей и рабочей группы общественной экспертизы ТПП.

На днях председатель ТПП Адхам Икрамов в эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщил, что президент на совещании 8 июля поручил экономическому блоку поддержать сферы общественного питания, ресторанного бизнеса и торговли. Руководитель страны дал указание предоставить общепиту те же льготы, которые получила сфера туризма.

Представители сферы общепита во время карантина неоднократно отмечали, что отрасль не имеет действенных мер поддержки со стороны государства, а регулирующие органы не могут выработать единых правил работы для заведений в период пандемии.

В июне стало известно о закрытии столичного кафе Room 5. В том же месяце тематическое кафе Pottermania открыло сбор средств из-за угрозы закрытия. Позже владелица заведения сообщила о том, что удалось собрать около 20 млн сумов и заведение сможет продолжить работу.