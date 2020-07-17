Под председательством президента Шавката Мирзиёева проходит очередное видеоселекторное совещание. В начале мероприятия глава государства отдельно остановился на ситуации вокруг коронавируса, сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что самая большая ответственность в борьбе с пандемией лежит на хокимах и руководителях секторов. У них должна быть полная и точная информация о текущей ситуации в вверенных им территориях, которая должна обновляться каждый день, каждый час, а сами должностные лица «должны работать четко и без ошибок, днем и ночью, как часовой механизм, сказал глава государства.

«К сожалению, именно в этом аспекте мы часто сталкиваемся с проблемами. Из-за отсутствия точной информации и обоснованных аналитических материалов принятые нами решения не дают ожидаемых результатов», — заявил президент.

«Скажите, какая помощь вам нужна в этом деле, и мы решим все вопросы. Потому что цель одна: нам нужно как можно скорее избавиться от этой инфекции и полностью восстановить нашу экономику и социальную жизнь», — призвал глава государства.

По словам президента, недостатки в работе по борьбе с коронавирусом есть повсюду. «Самой важной задачей является своевременное их выявление, объективная оценка и незамедлительные действия по их устранению, — сказал он. — Мы не должны забывать пословицу „Если и утаишь болезнь, выдаст лихорадка“, которая точно характеризует ситуацию с коронавирусом. Если мы будем безразличны к этой беде, то поставим под угрозу здоровье и судьбу тысячи людей, ситуация станет еще хуже. Самое страшное, резко вырастет число смертей».

В ходе совещания Шавкат Мирзиёев в очередной раз обратился к народу, заявив:

«Каждый из нас должен глубоко осознавать, что в первую очередь мы сами несем ответственность как за свое здоровье, так и за здоровье своих семей, детей. В связи с этим прошу наших депутатов, представителей творческой интеллигенции, уважаемых журналистов, активистов махалли: во время пандемии мы должны усилить работу по продвижению идеи о личной ответственности каждого. Когда мы преодолеем пандемию? Когда каждый победит в себе беспечность, когда будет ответственнее относиться к своей жизни, судьбе семьи и детей, жизни всего нашего народа».

Напомним, 15 июля было подвергнуто критике состояние работы по борьбе с пандемией в столице и Ташкентской области, президент сделал выговор столичному главе Джахонгиру Артыкходжаеву и министру здравоохранения Алишер Шадманов. Сегодня хоким города Ташкента, генеральный прокурор и другие ответственные руководители отчитались о проделанной в этом направлении работе.