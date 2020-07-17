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Афиша на выходные
18 и 19 июля
Чем интересным можно заняться на выходных, не выходя из дома и не подвергая себя риску заражения.
Посетить онлайн:
Покричать в 7 локациях Исландии
Бесплатная онлайн-трансляция оперы «Аида»
18 июля в 21:00
Онлайн-концерт «Сто дней одиночества»
до 31 июля
Бесплатные онлайн-уроки по Веб-программированию
19 и 24 июля
Пересмотреть фильм или сериал:
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