Скончался начальник управления оценки воздействия актов законодательства и решений государственных органов на конкурентную среду Антимонопольного комитета Узбекистана Санжар Абдукадиров. Об этом сообщила пресс-служба АМК.

«Тяжелая утрата постигла нас. Не стало замечательного человека, профессионала с большой буквы, специалиста, идеи и проекты которого были направлены на защиту прав предпринимателей», — говорится в сообщении комитета.

Причина смерти не уточняется.

Санжар Хошимович Абдукадиров родился в 1980 году в Намангане. Окончил Наманганский инженерно-технологический институт и Академию государственного управления при Администрации президента. Являлся членом Либерально-демократической партии Узбекистана. Многие годы работал в системе приватизации, рынка ценных бумаг и капитала, антимонопольного регулирования.