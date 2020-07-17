Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:30 17 июля увеличилось на 133 и достигло 15482, сообщило Министерство здравоохранения.

25 новых случаев выявлено в карантинном центре, 47 — в Ташкенте, 25 — в Андижанской области, 22 — в Самаркандской области и 14 — в Наманганской.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 8783. Сообщено еще об одном случае смерти пациента с COVID-19 — 62-летней Н. А., жительницы Сергелийского района Ташкента.

На лечении в медучреждениях находятся 6622 пациента.