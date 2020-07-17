Количество случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, достигло 15066, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прирост за четверг составил 485 случаев, из которых 97 выявлено в карантинных учреждениях, 349 — у граждан, сдавших тесты в связи с контактом с инфицированными, и 39 — среди населения.

В течение дня официально сообщено о 4 случаях смерти пациентов с COVID-19, число случаев смерти достигло 75.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 128 и достигло 8783 (58%).

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 6208 человек, состояние 58 из них тяжелое, 7 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 57365 человек, в стационарных — 21779.

По данным Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, днем ранее, 15 июля, в вирусологических лабораториях агентства было проведено 32685 ПЦР-тестов на коронавирус. Всего с середины марта проведено 1482897 тестов.

Источник: Минздрав.