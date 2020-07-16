В рамках стратегии по цифровой трансформации 16 июля АКБ «Узпромстройбанк» запустил новую услугу по зачислению денежного перевода «Золотая корона» прямо в мобильном приложении Joyda.

Денежные средства будут моментально зачисляться на карту Visa от «Узпромстройбанка». Деньги можно снять в любое время в кассах банка либо конвертировать в национальную валюту на карты Uzcard или Humo в том же приложении.

В связи с ситуацией с пандемией коронавируса банк принял решение выпускать карты Visa для постоянных получателей денежных переводов «Золотая корона» и доставлять их на дом. При этом с соблюдением всех карантинных норм клиентов обучат самостоятельно переводить деньги на карты и снимать средства в терминалах и банкоматах любого банка.

Дальнейшим шагом на пути к миграции денежных переводов в цифровые каналы является перевод всех видов денежных переводов в мобильном приложении Joyda. Это позволит получать и отправлять трансграничные денежные переводы круглосуточно.

Электронный маркетплейс Joyda, объединяющий производителей товаров, торговых ритейлеров и домохозяйства, был запущен в начале мая этого года. Ожидается, что до конца года количество пользователей увеличится до 300 тысяч.

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