Вечером 15 июля в аккаунтах знаменитостей, корпораций и политиков в Twitter появились сообщения о раздаче криптовалюты. Злоумышленники, взломавшие страницы, предлагали отправить на указанный кошелек биткоины на сумму 1000 долларов, пообещав удвоить ее взамен, сообщило РБК.

Подобные твиты хакеры разместили в аккаунтах основателя SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян, в Twitter Apple и Uber. Атаке подверглись также более 50 представителей криптосообщества, бывший президент США Барак Обама и кандидат на выборах главы государства в этом году Джо Байден. Позже сообщения удалили.

В Twitter заявили, что расследуют случившееся и предпринимают шаги, чтобы это исправить. Техподдержка указывала, что на время проверки у пользователей могут возникнуть проблемы с публикацией постов или сменой пароля. Хакеры взломали механизм аутентификации Twitter, что позволило им получить доступ к любому аккаунту без знания пароля и логина пользователя.

«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло», — отреагировал на произошедшее исполнительный директор Twitter Джек Дорси.

Для большинства пользователей уже вернулась возможность публиковать твиты. Однако в службе поддержке соцсети отметили, что по мере того, как разработчики продолжают работать над исправлением ситуации, эта функция может исчезать, а затем вновь появляться.