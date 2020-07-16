В Кибрайском районном административном суде Ташкентской области 16 июля начато рассмотрение жалобы компании Sulton Tex Group против заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктама Барноева, министра сельского хозяйства Жамшида Ходжаева и его первого заместителя Шухрата Тешаева, сообщил «Газете.uz» представитель предприятия.

Дело рассматривается судьей Ахрорбеком Эралиевым в этом суде, поскольку юридический адрес Минсельхоза зарегистрирован в Кибрайском районе.

Уктам Барноев является руководителем Республиканской рабочей группы по оценке деятельности и потенциала хлопково-текстильных кластеров, Жамшид Ходжаев — замглавы рабочей группы, а Шухрат Тешаев — член рабочей группы, руководитель республиканского штаба по анализу деятельности хлопково-текстильных кластеров.

Исполнительный директор предприятия Нурбек Эргашев просит суд признать незаконными некоторые действия вышеуказанных и других должностных лиц. Речь идет о поручении и принуждении Sulton Tex Group направить 5,6 млрд сумов кредитных средств, выделенных банком для выращивания хлопка-сырца, на подкормку пшеницы и ремонт зерноуборочного комбайна («Газета.uz» подробно писала об этом).

Кроме того, по словам предпринимателя, противоречит закону предоставление «необоснованных» данных о деятельности предприятия на совещании в Кабинете Министров 8 апреля, что в итоге привело к исключению Sulton Tex Group из перечня хлопково-текстильных кластеров и созданию вместо него кооперации (с принуждением фермеров прекратить договора с кластером и перейти к кооперации), а также изъятию здания хлопкоочистительного завода и других сооружений. Все это указано в протоколе совещания правительства от 8 апреля, подписанном Уктамом Барноевым.

Нурбек Эргашев утверждает, что протокол не прошел правовую экспертизу в Министерстве юстиции, но все равно приведен в исполнение, что нанесло ущерб законными интересами частного предприятия.

Бизнесмен указал, что 25 марта республиканская рабочая группа в своем заключении разрешила Sulton Tex Group продолжить деятельность в качестве кластера, но спустя две недели вынесла заключение исключить компанию из перечня кластеров и создать кооперацию.

Нурбек Эргашев также просит суд возложить обязательства на ответчиков по восстановлению прав предприятия, а именно возобновить работу кластера на площади 15 тысяч га.

«Мы попросили убрать из протокола пункты, которые относятся к Sulton Tex Group. Кроме того, протокол Уктама Барноева не прошел правовую экспертизу. Что выше для продолжения деятельности нашего предприятия: протокол совещания или постановления Кабмина и президента? Сейчас наша компания буксует, техника, стимуляторы, минеральные удобрения простаивают. Поэтому из-за необдуманных решений руководителей, их давления все это произошло. Чтобы это исправить, мы подаем в суд. Будем бороться до конца, чтобы справедливость восторжествовала. У нас нет других вариантов», — заявил он «Газете.uz».

Предприниматель отмечал, что занимался реализацией 15 крупных взаимосвязанных проектов на сумму 100 млн долларов, и решение о прекращении кластера привело к простаиванию огромного парка сельхозтехники, что в итоге может обанкротить его. По этой причине он ранее подал в суд на хокима Каршинского района Максуду Мустафаеву и других должностных лиц.

Суд частично удовлетворил заявление, признав действия хокима незаконными, а свидетельство о регистрации кооперации Silver fiber agro kooperatsiyasi — недействительным. Однако против решения суда выступил районный Кенгаш народных депутатов, возглавляемый хокимом.

Кроме того, 10 июля Кашкадарьинский областной суд начал рассматривать решение районного суда в рамках апелляционной жалобы хокимията и кооперации и протеста прокуратуры Каршинского района.