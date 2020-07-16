Страны-участницы СНГ готовят совместное заявления глав государств о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В среду, 15 июля, эксперты стран СНГ в формате видеоконференции обсудили проект заявления. Он призван обратить внимание мирового сообщества на «недопустимость использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, не совместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности», говорится в сообщении.

Участники встречи согласовали основные положения текста. Обсуждение проекта продолжится 21 августа в формате видеоконференции.

После окончательного согласования документ планируется принять в ходе заседания совета глав государств СНГ в октябре в Ташкенте.