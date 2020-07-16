На июнь население Земли составляло более 7,8 миллиарда человек. Своего пика — 9,7 миллиарда человек — численность населения достигнет к 2064 году, после чего начнет снижаться и к концу века опустится до 8,8 миллиарда человек, сообщило агентство «Интерфакс».

К такому выводу пришла исследователи Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон, проанализировав изменение коэффициента рождаемости в мире (среднее число детей, которых может родить женщина за всю жизнь). Так, в 1950 году этот показатель составлял 4,7, к 2017 году он уменьшился вдвое — до 2,4.

Эксперты из IHME прогнозируют, что к 2100 году коэффициент рождаемости упадет до 1,7. Ученые обращают внимание, что если коэффициент опускается ниже отметки в 2,1, то тогда население на планете начинает сокращаться.

Население Японии достигло пика в 128 миллионов человек в 2017 году. Согласно прогнозу IHME, к концу века оно сократится до 53 миллионов человек. Население Италии за этот же период снизится с 61 миллионов до 28. К концу века также вдвое уменьшится число жителей Испании, Португалии, Таиланда и Южной Кореи и некоторых других стран.

Население Китая, который сейчас является самой густонаселенной страной в мире, увеличится до максимума в 1,4 миллиарда человек к 2024 году. К концу века число граждан КНР уменьшится почти вдвое, до 732 миллионов человек, прогнозируют ученые. В целом к 2100 году уменьшится население 183 из всех 195 стран мира, ожидают в IHME.

Ученые поясняют, что снижение коэффициента рождаемости обусловлено, прежде всего, тем, что большему числу женщин стали доступны образование и возможность работать, а также широким применением средств контрацепции.

Кроме того, к концу века значительно возрастет число пожилых людей и сильно уменьшится количество детей. Так, число детей младше пяти лет снизится с 681 миллиона в 2017 году до 401 миллиона в 2100. Количество людей старше 80 лет, напротив, вырастет со 141 миллиона в 2017 году до 866 миллионов к концу века.

Один из авторов исследования, профессор Кристофер Мюррей называют такую трансформацию возрастной структуры населения в мире «громадным социальным изменением». Ученый предупреждает, что это может иметь серьезные последствия для мировой экономики.