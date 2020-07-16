В жилом комплексе Manzara реализуются квартиры с площадью от 45 до 127 кв. м и готовым качественным ремонтом. На территории комплекса расположены девятиэтажные жилые дома с 756 квартирами, закрытая охраняемая территория, бесплатный паркинг, облагороженные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также коммерческие помещения.

Помимо предложения, позволяющего приобрести квартиру с готовым качественным ремонтом в кредит, компания Bizning Uylar Development предлагает обратить внимание на локацию комплекса.

Manzara расположен в крупнейшем по населению и втором по площади районе Ташкента, на территории Yunusobod Business City.

Выбор места для возведения комплекса обусловлен желанием создать гармонию природы с городской жизнью. Прекрасные виды на горы с высоких этажей и чистый воздух — все это, не выезжая за пределы комплекса.

Также компания Bizning Uylar Development предлагает квартиры по новым, выгодным условиям оплаты: можно пригласить менеджера на дом или перевести деньги через Apelsin, Payme, Click.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес отдела продаж: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

График работы: с 9:00 до 19:00, без выходных.

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