Центральный банк Узбекистана представил краткий обзор внутреннего валютного рынка за январь-июнь 2020 года.

Отмечается, что за полгода ситуация на внутреннем валютном рынке характеризовалась повышением спроса и относительным снижением по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общий объем операций на внутреннем валютном рынке составил 8,2 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2019 годов в 1,8 и 1,2 раза соответственно.

Динамика спроса на иностранную валюту в разрезе сегментов внутреннего валютного рынка, млн долл.



Купля-продажа валюты компаниями

Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7% и составил 6,5 млрд долларов (в январе-июне 2019 года — 6,1 млрд долларов).

На внебиржевом валютном рынке компании приобрели 1,6 млрд долларов (в январе-июне 2019 года — 1,4 млрд долларов). Объем операций на валютной бирже составил 4,9 млрд долларов (в январе-июне 2019 года — 4,7 млрд долларов).

Динамика объемов операций на внебиржевом валютном рынке в январе-июне 2020 года, млн долл.



Иностранную валюту приобретали для оплаты импорта оборудования, товаров и сырьевых материалов производственного назначения (63%), импорта товаров народного потребления и лекарства (21%), погашения иностранных кредитов (13%) и прочих целей (3%).

Среднемесячное количество компаний, которые покупали иностранную валюту в этот период, составило 6253, увеличившись на 100 по сравнению с показателями первой половины прошлого года (6153).

Купля-продажа валюты населением

За шесть месяцев население продало валюты на 2,2 млрд долларов, что на 797 млн долларов, или в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Купили физические лица валюту на 1,7 млрд долларов, что более чем в 3,1 раза превышает показатели первого полугодия прошлого года.

Через системы международных денежных переводов поступило 2,4 млрд долларов, что на 160 млн, или 6%, меньше, чем в январе-июне прошлого года. При этом объем переводов в июне увеличился по отношению к маю на 27% и составил 621 млн долларов.

Объем валютных операций физических лиц в январе-июне 2020 года, млн долл.



Предложение иностранной валюты

Совокупный объем предложенной иностранной валюты на валютном рынке (без учета интервенций Центрального банка) в первом полугодии составил 4,3 млрд долларов, снизившись на 4% по сравнению с прошлым годом.

В отчетном периоде компании продали 2,7 млрд долларов, что незначительно ниже показателя соответствующего периода 2019 года (2,8 млрд).

Источники формирования предложения на внутреннем валютном рынке в январе-июне 2020 года.



Валютные интервенции Центробанка основывались на принципе нейтральности золотовалютных резервов. Их объем составил 2,2 млрд долларов и находился в пределах купленного в течение этого периода объема монетарного золота у отечественных предприятий-производителей.

Объем операций на валютной бирже в январе-июне 2020 года.



В структуре источников финансирования импорта доля средств, приобретенных (конвертация) на внутреннем валютном рынке, составила 58%, доля финансирования импорта за счет собственных средств в иностранной валюте — 21%. В аналогичном периоде 2019 года эти показатели составляли 50% и 23% соответственно.

Источники финансирования импорта в январе-июне 2019 и 2020 годов.



Динамика обменного курса

Динамика обменного курса национальной валюты в первой половине года формировалась исходя из фундаментальных факторов спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также под воздействием внешних факторов, отмечается в обзоре.С начала года сум обесценился на 7,2%, в июне — на 0,4%.