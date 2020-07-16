Центральный банк Узбекистана представил краткий обзор внутреннего валютного рынка за январь-июнь 2020 года.
Отмечается, что за полгода ситуация на внутреннем валютном рынке характеризовалась повышением спроса и относительным снижением по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Общий объем операций на внутреннем валютном рынке составил 8,2 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2019 годов в 1,8 и 1,2 раза соответственно.
Купля-продажа валюты компаниями
Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7% и составил 6,5 млрд долларов (в январе-июне 2019 года — 6,1 млрд долларов).
На внебиржевом валютном рынке компании приобрели 1,6 млрд долларов (в январе-июне 2019 года — 1,4 млрд долларов). Объем операций на валютной бирже составил 4,9 млрд долларов (в январе-июне 2019 года — 4,7 млрд долларов).
Иностранную валюту приобретали для оплаты импорта оборудования, товаров и сырьевых материалов производственного назначения (63%), импорта товаров народного потребления и лекарства (21%), погашения иностранных кредитов (13%) и прочих целей (3%).
Среднемесячное количество компаний, которые покупали иностранную валюту в этот период, составило 6253, увеличившись на 100 по сравнению с показателями первой половины прошлого года (6153).
Купля-продажа валюты населением
За шесть месяцев население продало валюты на 2,2 млрд долларов, что на 797 млн долларов, или в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Купили физические лица валюту на 1,7 млрд долларов, что более чем в 3,1 раза превышает показатели первого полугодия прошлого года.
Через системы международных денежных переводов поступило 2,4 млрд долларов, что на 160 млн, или 6%, меньше, чем в январе-июне прошлого года. При этом объем переводов в июне увеличился по отношению к маю на 27% и составил 621 млн долларов.
Предложение иностранной валюты
Совокупный объем предложенной иностранной валюты на валютном рынке (без учета интервенций Центрального банка) в первом полугодии составил 4,3 млрд долларов, снизившись на 4% по сравнению с прошлым годом.
В отчетном периоде компании продали 2,7 млрд долларов, что незначительно ниже показателя соответствующего периода 2019 года (2,8 млрд).
Валютные интервенции Центробанка основывались на принципе нейтральности золотовалютных резервов. Их объем составил 2,2 млрд долларов и находился в пределах купленного в течение этого периода объема монетарного золота у отечественных предприятий-производителей.
В структуре источников финансирования импорта доля средств, приобретенных (конвертация) на внутреннем валютном рынке, составила 58%, доля финансирования импорта за счет собственных средств в иностранной валюте — 21%. В аналогичном периоде 2019 года эти показатели составляли 50% и 23% соответственно.
Динамика обменного курса
Динамика обменного курса национальной валюты в первой половине года формировалась исходя из фундаментальных факторов спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также под воздействием внешних факторов, отмечается в обзоре.С начала года сум обесценился на 7,2%, в июне — на 0,4%.