Телеканал «Узбекистан 24» в телесюжете, посвященному фактам коррупции в стране, рассказал о случаях взяточничества в районном хокимияте в Ташкенте и нескольких высших учебных заведениях страны.

Ответственный работник хокимията Бектемирского района столицы пообещал предпринимателю оформить для использования в коммерческих целях свободный земельный участок под надземной линией метро, проходящей вдоль Ахангаранского шоссе в Яшнабадском районе. За это он попросил 4000 долларов.

В рамках оперативного мероприятия сотрудники Управления Службы государственной безопасности по Ташкенту и столичной прокуратуры задержали представителя хокимията при получении затребованной суммы. По данным источника «Газеты.uz», задержанным сотрудником оказался главный специалист Секретариата по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности хокимията.

Управление СГБ по Самаркандской области совместно с областным УВД задержало доцента Самаркандского института экономики и сервиса и его пособника, выполнявшего роль посредника, при получении 10 тысяч долларов за зачисление местного жителя на учебу в вуз, сообщается в сюжете.

Выяснилось, что в 2018 году доцент был уволен руководством института за серьезные нарушения в деятельности. Однако он обратился в суд, утверждая, что был несправедливо уволен. В результате 2 июля он был вновь принят на работу, но спустя несколько дней совершил незаконный поступок, говорится в передаче.

Врач центральной многопрофильной поликлиники Ургутского района Самаркандской области задержан при получении 18 тысяч долларов за зачисление трех граждан на учебу в Самаркандский государственный медицинский институт через высокопоставленных знакомых в вузе.

В рамках оперативного мероприятия был задержан и его пособник — врач Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Аналогичные случаи выявлены в Каракалпакстане. Заместитель декана одного из факультетов Нукусского государственного педагогического института (НГПИ) пообещал жителю Кегейлийского района оказать содействие во время вступительных экзаменов. Он был задержан сотрудниками СГБ и прокуратуры в момент получения 3000 долларов.

Еще один сотрудник НГПИ попросил у четырех жителей Берунийского района по 2000 долларов (всего — 8000 долларов) за оказание содействия в поступлении на учебу. Его также задержали в момент получения запрошенной суммы.

Преподаватель Бухарского государственного университета пообещал жителю Жондорского района зачислить на учебу в вуз и был задержан при получении 4000 долларов, сообщил также телеканал.