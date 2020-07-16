Антимонопольный комитет Узбекистана опубликовал для обсуждения проект постановления правительства о внесении изменений в постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом» (от 12 января 2018 года, №22).

Как сообщила пресс-служба комитета, постановление предлагается дополнить положением, согласно которому, если устанавливаемые предприятиями региональных электросетей и газоснабжения счетчики не удовлетворяют пожеланиям потребителей по различным причинам, им предоставляется право выбора счетчиков электроэнергии и газа по своему желанию.

Потребители могут получить возможность приобретения за свой счет прибора учета, аккредитованного в установленном порядке и имеющий совместимость с системами (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) и АСКУГ (Автоматизированная система контроля и учета природного газа). При этом установка и пломбировка прибора поставщиком будет производиться бесплатно, а поверка — за счет потребителя.

Напомним, что согласно действующему порядку. приобретение, установка, регистрация, периодическая государственная поверка и опломбирование современных приборов учета потребления электроэнергии и газа бытовым потребителям осуществляются за счет средств предприятий территориальных электросетей и газоснабжающих организаций.