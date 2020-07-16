В ходе оперативного рейда, проведенного 6 июля в Нурафшане, инспекторы управления по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области выявили факт вырубки 37 деревьев ценных видов, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

В результате незаконной вырубки пострадали деревья в махалле «Корасув», вдоль улицы Тошкент йули и автомобильной дороги 4Р-2. В общей сложности вырублено 37 деревьев, 26 из них — многолетние чинары, 9 — ясени и 2 — гледичии.

Ущерб окружающей среде и растительному миру оценен в 1,102 млрд сумов. Это самая крупная сумма с начала года, уточнили «Газете.uz» в Госкомэкологии. Материалы дела по факту вырубки переданы в органы прокуратуры.

Напомним, с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года в стране действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, в их числе — чинара.