На совещании под председательством президента в среду стало известно, что за три дня в Ташкенте 43 пациента с различными заболеваниями, обратившиеся за скорой медицинской помощью, скончались до приезда «скорой». Причиной указывалась нехваткой машин скорой помощи.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что причина задержек «скорой» может быть связана с установленными по городу блок-постами и бетонными блоками в махаллях, которые вынуждают водителей совершать объезды, замедляя и ограничивая движение спецтранспорта.

Отвечая на вопрос «Газеты.uz», пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов сказал, что места блок-постов согласовываются с правительственной комиссией, а бетонные блоки — с рабочими группами при хокимиятах.

«Хокимам города Ташкента и областей даны полномочия самим определять, сколько сил и средств нужно для ограничительных мероприятий. В комиссии есть представители Минздрава, МЧС, Пожарной службы, МВД и другие — они рекомендуют, куда ставить эти бетонные блоки при выезде из махаллей. Есть специальная карта Ташкента у пожарных и „скорой“, с помощью которой они могут увидеть, где установлены блок-посты. Это не просто так — все согласовывается», — заявил Шохрух Гиясов.

«Поэтому они всегда знают, откуда куда заезжать… При возникновении пробок все решается по факту», — сказал Шохрух Гиясов.

Представитель МВД не назвал точное количество блок-постов и бетонных блоков в столице.

Во время предыдущих карантинных ограничений в апреле сообщалось, что на улицах Ташкента был создан 61 стационарный пост дорожно-патрульной службы для контроля над соблюдением режима самоизоляции. Чтобы направить поток транспорта через эти посты, вдоль Малой кольцевой автодороги было закрыто 75 второстепенных дорог.