Скончались сотрудник Агентства государственных услуг в Навоийской области и подполковник УКД ОВД Сергелийского района Ташкента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Пресс-служба Агентства госуслуг 15 июля сообщила о смерти главного юридического консультанта областного управления АГУ Адхамжона Дехканова. Он устроился в агентство в декабре 2018 года, до этого в течение многих лет работал в системе правоохранительных органов.

Адхамжон Дехканов. Фото: АГУ



Подполковник Абдулазиз Тошев скончался 12 июля в возрасте 42 лет. Он занимал должность старшего инженера-специалиста группы информационных технологий, связи и защиты информации в Управлении координации деятельности органов внутренних дел по Сергелийскому району. Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов подтвердил «Газете.uz», что у него был выявлен COVID-19.

Фото: МВД



В статистике, публикуемой Министерством здравоохранения, эти случаи пока не учтены.