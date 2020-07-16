Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 16 июля увеличилось на 204 и достигло 14991, сообщило Министерство здравоохранения.

Из числа новых случаев 44 выявлено в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 126 — в Ташкенте (87 — у бывших в контакте с заболевшими и помещенных на карантин и 39 — среди населения), 34 — в Ташкентской области у граждан, сдавших тесты по причине высокой температуры тела или контакта с инфицированными.

Число выздоровевших от коронавируса составляет 8655. Сообщено еще об одном случае смерти пациента с COVID-19 — 53-летнего Ш. А., жителя Чиланзарского района Ташкента.

На лечении в медучреждениях остаются 6263 пациента.