Число случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, достигло 14581, увеличившись за день на 496 (днем ранее — 494), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня 200 случаев подтверждено в карантинных учреждениях, 291 — у бывших в контакте с заболевшими и взятых на карантин и 5 — среди населения.

Из 115 последних случаев 69 выявлено в карантинном комплексе под Ташкентом (все — прибывшие из-за рубежа), 31 — в Андижанской области и 15 — в Сурхандарьинской (у граждан, бывших в контакте с инфицированными и по этой причине сдавших тест на COVID-19).

За день из медучреждений было выписано 328 бывших пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 8655 (59%).

Сейчас на лечении находится 5855 человек, состояние 51 из них тяжелое, 6 — крайне тяжелое.

В течение дня сообщено о 4 случаях смерти пациентов с коронавирусом, общее число умерших, о которых объявлено официально, достигло 71.

В настоящее время на карантине в домашних условиях находится 57,5 тысячи человек, а стационарных — 21738.





Источник: Минздрав.