Администрация Дональда Трампа отказалась от планов, по которым иностранным студентам, проходящим только онлайн-обучение, запрещалось оставаться в США. Об этом сообщил федеральный судья в Бостоне, пишет CNN.

В начале июля Служба иммиграционного и таможенного контроля США объявила, что иностранные студенты, чьи занятия перевели в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса, должны будут покинуть Штаты или перевестись в учебные заведения с очным форматом обучения. Решение касалось учащихся, которые находились в стране по визам F-1 и М-1. По данным CNN, таких студентов в США более одного миллиона.

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, а также власти 17 штатов и федерального округа Колумбия в ответ на это подали иск против администрации Трампа.

По словам источников CNN, в Белом доме осознали последствия этого решения и признали, что оно было плохо продуманным и исполненным. Власти сейчас сосредоточены на том, чтобы применить это правило только к новым иностранным студентам, а не уже находящимся в США.

Окружной судья Эллисон Берроуз заявила, что администрация Белого дома вернется к политике, действовавшей в марте. Она обеспечивала большую гибкость для учащихся, которые перешли на онлайн-курсы из‑за пандемии.

Ранее в июне президент Дональд Трамп распорядился до конца этого года приостановить выдачу рабочих виз для иностранных специалистов и членов их семей, а также сезонных работников.