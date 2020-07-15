Все большие экспедиции начинаются задолго до того, как нога путешественника ступает на тропу. Маршруты прорабатываются в уютных кабинетах, за часами изучения карт и сбора информации.
Идея отправиться в экспедицию на массив Ходжа Гур Гурота возникла после того, как я случайным образом набрел на историю
побывавших там ранее путешественников. Впитав рассказ целиком, я начал активно искать информацию о горном хребте Байсунтау и массиве Ходжа Гур Гурота и задался твердой целью взойти на его вершину и посмотреть на мир с вершины того обрыва.
За одиннадцать месяцев до восхождения я поднялся на отрог хребта Байсунтау и на высоте 3100 метров провел детальную фотосъемку. В дальнейшем она поможет мне разработать наиболее логичный и удобный путь до вершины.
Этот массив, как и весь хребет Байсунтау, преимущественно сложен известняками и песчаниками. Под толщей горы вода промыла удивительные ходы и галереи, создав глубочайшие и уникальные в своем роде пещеры. Это место стало одним из перспективнейших направлений в Центральной Азии для спелеологов со всего мира.
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