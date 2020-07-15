Немного заполночь. Снаружи палатки стоит типичная для такой высоты прохлада. Накинув на себя легкую куртку, я вышел наружу. Группа поддержки приготовила горячий завтрак и чай. Быстро перекусив, мы собрали рюкзаки и вышли на маршрут.



Условно весь маршрут мы разделили на три этапа. Первый – спуск с высоты 2700 метров в близлежащую долину. Для этого необходимо было сбросить 400 метров высоты и выйти к озеру Раушан, о котором в то время никто даже не слышал. Его можно было найти лишь в редких Советских картах. Даже в «Google Земля» оно всегда выглядело пересохшим.

