Instagram
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Экспедиция на край земли.
Как путешественники-любители взошли на известную вершину в Сурхандарье
Массив Ходжа Гур Гур ота преимущественно сложен из песчаников и известняков. В толще горы вода промыла удивительные ходы и галереи, создав уникальные и глубокие пещеры, которые манят спелеологов со всего света.
Шароф Эгамбердиев
Путешественник, доктор биологических наук
За свою карьеру путешественника Шароф Эгамбердиев восходил на Эльбрус, несколько раз посещал базовый лагерь Эвереста, преодолевал гималайские перевалы, покорил более 40 вершин на территории Узбекистана и Таджикистана и основал сообщество «Таинственный Узбекистан», в рамках которого проложил путь ко множеству ранее неизведанных мест.

Специально для «Газеты.uz» Шароф Эгамбердиев рассказывает о своем первом восхождении на вершину массива Ходжа Гур Гур ота.
Сборы
Все большие экспедиции начинаются задолго до того, как нога путешественника ступает на тропу. Маршруты прорабатываются в уютных кабинетах, за часами изучения карт и сбора информации.

Идея отправиться в экспедицию на массив Ходжа Гур Гурота возникла после того, как я случайным образом набрел на историю побывавших там ранее путешественников. Впитав рассказ целиком, я начал активно искать информацию о горном хребте Байсунтау и массиве Ходжа Гур Гурота и задался твердой целью взойти на его вершину и посмотреть на мир с вершины того обрыва.

За одиннадцать месяцев до восхождения я поднялся на отрог хребта Байсунтау и на высоте 3100 метров провел детальную фотосъемку. В дальнейшем она поможет мне разработать наиболее логичный и удобный путь до вершины.

Этот массив, как и весь хребет Байсунтау, преимущественно сложен известняками и песчаниками. Под толщей горы вода промыла удивительные ходы и галереи, создав глубочайшие и уникальные в своем роде пещеры. Это место стало одним из перспективнейших направлений в Центральной Азии для спелеологов со всего мира.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
День первый
В июле 2015-го мы подготовились к экспедиции. Экипажем из двух машин наша команда выехала в Сурхандарью. Стартовой точкой нашей экспедиции был Байсун. На пути к нему мы пересекли и другие интересные локации.

Из Байсуна подъехать к массиву можно было двумя путями. Первый – путь спелеологов, сопряженный подъемом по отвесной стене массива в 500 метров. Это требует альпинистской подготовки и оборудования. Он занял бы три дня и не подошел нам. Поэтому мы выбрали другой, свой маршрут.
Вода захлестнула бампер одного из автомобилей и попала под капот. Это мгновенно привело к короткому замыканию.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Большая часть дороги прошла без сложностей. Стандартные для Байсуна узкие дороги в глубоких ущельях, где местами приходилось форсировать саи, были нам знакомы.

Это сейчас там хорошая асфальтированная дорога, но тогда мы проезжали по узким лёссовым дорогам через каньоны и ущелья.

В нескольких местах дорога проходила по рукотворным мостам из скрепленных скобами бревен, большинство из которых ежегодно смывал сель.
Несмотря на разгар лета, река была довольно полноводной, местами вода доходила до середины двери нашего автомобиля.

Случайно мы заехали не в то место, углубились в реку. Вода захлестнула бампер одного из автомобилей и попала под капот. Это мгновенно привело к короткому замыканию.
Машина остановилась посреди реки, вода медленно наполняла салон. Пришлось в спешке перебрасывать рюкзаки и провизию на берег, передавая их из рук в руки.

Затем мы взяли машину на буксир, и, толкая ее сзади, вытащили на берег.

Нас было 10 человек и всего одна рабочая машина. В итоге, мы решили осуществить заброску в намеченный базовый лагерь двумя рейсами.

Первая группа должна была установить лагерь и приготовить ужин. Вторая осталась ремонтировать машину. Мы потратили много сил и времени.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Иногда казалось, что мы улетим вниз в ущелье. Не один раз приходилось выходить из машины и подниматься выше по склону, разведывая путь.
Сейчас здесь богарным способом возделывают горох, а местные жители пробили дорогу до середины склона горы – сельскохозяйственный прогресс за пять лет добрался и до средней части Байсунтау.

Тогда дорога скрывалась в поросшем густой травой склоне горы. Она была довольно узкой для нашего автомобиля.
Мы двигались по строго проложенному пути, но реальность и планирование не всегда идут рука об руку.

Угол наклона склона порой пугал своей крутизной, машина проезжала сильно накренившись. Иногда казалось, что мы просто улетим вниз в ущелье. Не один раз приходилось выходить из машины и подниматься выше по склону, разведывая путь. Но мы добрались.

Лагерь разбили на платообразной поверхности горы на высоте около 2700 метров. Здесь был единственный родник. К нашему прибытию первая часть группы подготовила комфортные условия. За ужином мы обсудили план восхождения. Спать легли пораньше.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
День второй
Немного заполночь. Снаружи палатки стоит типичная для такой высоты прохлада. Накинув на себя легкую куртку, я вышел наружу. Группа поддержки приготовила горячий завтрак и чай. Быстро перекусив, мы собрали рюкзаки и вышли на маршрут.

Условно весь маршрут мы разделили на три этапа. Первый – спуск с высоты 2700 метров в близлежащую долину. Для этого необходимо было сбросить 400 метров высоты и выйти к озеру Раушан, о котором в то время никто даже не слышал. Его можно было найти лишь в редких Советских картах. Даже в «Google Земля» оно всегда выглядело пересохшим.
Мы быстро сбросили высоту, а попав в долину, были атакованы стаей собак.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Начальная часть пути идет по крутому земляному склону через арчовое редколесье. Благодаря крутизне склона, мы быстро сбросили высоту, а попав в долину, были атакованы стаей собак.

В отличие от Ташкентской области здесь собак держат в количестве четырех-восьми особей на одного пастуха. Видимо, это связано с более высокой угрозой нападения волков в этих местах. Да и людей эти собаки видят редко.

Петляя по арчовому лесу и стараясь контролировать расстояние между друг другом и горящим зеленым светом собачьих глаз, быстро пересекаем долину и выходим к гигантской плите – условное начало подъема на Ходжа Гур Гурота.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
День третий
На часах два ночи. Вчерашняя усталость дает о себе знать и наваливается тяжелым грузом на не восстановившееся тело. Каждый шаг идет как в замедленном кино. В голове лишь мысли о вершине.

Затяжной подъем через редкий арчовник. Он чередуется с крутой каменистой плитой, уходящей вверх почти на километр. Местами приходится буквально продираться через колючки. Света фонаря хватает на 30 метров, а впереди только заросли.
Проснулись мы от сотрясающего тела холода. Было сильно ветрено, что только усиливало холод.
На Байсунтау высоты в 3000 метров зачастую находятся на среднем уровне горы и почти не ощущаются, только альтиметр (прибор для определения высоты – ред.) напоминает о цифрах.

Наконец, минуя подъем, мы выходим в русло высохшего сая, переходим на его противоположный скальный борт и достигаем высоты в 3200 метров. Впереди нас ждет второй этап – гигантские каменные плиты, граничащие с ущельем.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Из-за высоты температура опустилась до нуля, изо рта идет пар. Примерно к трем часам утра мы достигли каменного завала, который немного спасает от ветра.

Тут мы решаемся на 15-минутный привал. Большая часть группы тут же погружается в сон, даже не сняв рюкзаков. Короткий сон на маршруте почти всегда восстанавливает тело и заряжает энергией.

Когда тело разгорячено, холод не очень чувствуется. Но стоит немного посидеть, как кровообращение замедляется и ощущения резко меняются в противоположную сторону. Проснулись мы от сотрясающего тела холода. Было сильно ветрено, что только усиливало холод.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Начало светать. К этому времени мы уже вышли к финальной части нашего маршрута – осыпному участку, состоящего из осколков средней фракции. Финальный взлет, в голове играет лишь одна мысль: «Скоро тот обрыв, тот вид, который на протяжении 11 месяцев манил к себе!».
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
С правой стороны замелькал саркофаг Ходжи Гур Гурота – нависающий над обрывом скальник длиной около 5 метров. Несколько финальных шагов и вот он край – «Край Земли», как назвал его один из участников команды.

Гигантский край массива с пятисот метровыми обрывами, утренние крики уларов, сильный ветер и грань между землей и бездной.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Край массива простирается более чем на 20 километров. С правой стороны он ниспадает и соединяется с массивом Кетманчапты, скальный монумент горы Санджар высотой 3100 метров уходит влево.

Именно этот узел является условной границей между высокогорными селениями и районным центром Байсуна. Слева также находится гигантский клюв высотой 3723 метров, под которым и прячется карстовая система пещер.

За ними простираются еще две горы: Чаль высотой 3586 метров и вершина Ходжа Буз Барак – 3920 метров. На склоне последней мы годом позже наткнемся на окаменелые следы динозавра.
Через пару лет моя команда пройдет каждое ущелье и взойдет на все видимые вершины. Сюда будут приезжать туристы, а фотографии с вершины разлетятся по всему интернету. Сама же гора станет одной из красивейших достопримечательностей Сурхандарьинской области.

Однако даже сейчас этот дикий и далекий край остается до конца неизведанным, проводящим границы, отделяющим наши знания от еще не изученных тайн Сурхандарьи, которая кажется простирается до края самого горизонта.
Автор текста и фото: Шароф Эгамбердиев
Все права на материалы принадлежат автору и изданию «Газеты.uz».
Запрещается любое использование фото-, графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.

Комментарии

Войти
Войти
Отправить Выйти От: