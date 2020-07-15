Жилой комплекс премиум-класса Kazakhstan от компании The Tower Build — это архитектурный проект в оживленном деловом центре, где сосредоточено множество объектов инфраструктуры.

Комплекс представляет собой 10-этажный жилой дом закрытого типа с подземным паркингом, где на первом и цокольном этажах будут располагаться торгово-офисные помещения.

Проект разработала известная архитектурная компания Memors. Архитектура комплекса выдержана в едином классическом стиле с элементами лепнины и создает образ застройки исторической важности.





Удачное месторасположение в престижном районе с прекрасной инфраструктурой — это одно из ключевых преимуществ ЖК Kazakhstan. Магазины и торговые центры, кафе, рестораны, детские сады, школы и другие объекты расположены в пешей доступности.

Жилой комплекс также имеет продуманную внутреннюю инфраструктуру: торговые площадки на первом и втором этажах, двухэтажный подземный паркинг с системой контроля доступа, просторный внутренний двор, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и охранные посты. Концепция благоустройства двора предусматривает озеленение территории, наличие детских игровых площадок, фонтанов и беседок.

Толщина наружной стены застройки достигает 40 см, а декоративные элементы фасада сделаны из стеклофибробетона — одного из ведущих материалов для монтажа фасада. Благодаря толщине наружных стен помещения не подвержены температурным воздействиям.





Технология строительства жилого комплекса разработана с учетом сейсмических особенностей Узбекистана и рассчитана на землетрясения амплитудой девять баллов. А усадка фундамента была на протяжении года, что говорит о надежности и прочности строения.

Комплекс оснащен финскими скоростными лифтами Kone с резервным энергообеспечением, германскими окнами Salamander, итальянскими черепицами Tegola, турецкими пластиковыми трубами Pilsa. Использование исключительно высококачественных материалов и современных технологий в строительстве комплекса делает его эксклюзивным сооружением и соответствует статусу премиум-класса.

Также о высоком статусе жилого комплекса свидетельствуют квартиры в формате хайфлэт — это высокие потолки высотой 3,30 м в жилых помещения и 4,5 м — в нежилых.





В ЖК Kazakhstan представлены различные квартиры с общей площадью от 62 до 180 кв. м и с черновой отделкой. Благодаря этому у будущих жильцов будет отличная возможность для реализации своих дизайнерских идей.

При покупке квартиры The Tower Build предлагает различные виды оплат и акций:

двухконтурный котел итальянского производства в подарок. С ним можно регулировать комфортную для себя температуру в квартире;

итальянского производства С ним можно регулировать комфортную для себя температуру в квартире; скидки при полной оплате;

при полной оплате; годовую рассрочку: при покупке квартиры с площадью от 136 до 180 кв. м с первоначальным взносом 30% от ее стоимости действует беспроцентная рассрочка на один год. Также покупатели получают парковочное место в подарок.

при покупке квартиры с площадью от 136 до 180 кв. м с первоначальным взносом 30% от ее стоимости действует беспроцентная рассрочка на один год. Также покупатели получают парковочное место в подарок. ипотеку под 22% годовых сроком на 10 лет и с возможностью самостоятельного выбора обслуживающего банка.





Kazakhstan — жилой комплекс премиум-класса для тех, кто ценит высокое качество, свободу и комфортабельность.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж или по телефону: (+998) 91−117−51−00.

Офис продаж: проспект Амира Темура, 89

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