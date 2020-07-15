На 1 июля постоянное население Узбекистана составило 34,19 миллиона человек, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Из общего числа 17,3 миллиона человек проживают в городах, а 16,89 миллиона — в сельской местности, отмечается в сообщении.

К концу первого полугодия 2019 года в Узбекистане насчитывалось 33,52 миллиона человек, таким образом прирост населения страны в годовом исчислении составил 667,1 тысячи человек. С начала нынешнего года количество населения возросло на 285,9 тысячи.