У двоих сотрудников правоохранительных органов, о смерти которых сообщилось в начале недели, был выявлен COVID-19, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов.

Фото: МВД.

Во вторник, 14 июля, скончался начальник отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана подполковник Шавкат Насирович Нафасов. Ему было 48 лет.

Фото: МВД.

В понедельник, 13 июля, МВД сообщило о смерти 36-летнего заместителя начальника отдела информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Ташкента майора Аълохона Абзаловича Шамахмудова.

Отметим, что в статистике, публикуемой Министерством здравоохранения, эти случаи не учтены.