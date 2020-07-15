У двоих сотрудников правоохранительных органов, о смерти которых сообщилось в начале недели, был выявлен COVID-19, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов.
Фото: МВД.
Во вторник, 14 июля, скончался начальник отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана подполковник Шавкат Насирович Нафасов. Ему было 48 лет.
Фото: МВД.
В понедельник, 13 июля, МВД сообщило о смерти 36-летнего заместителя начальника отдела информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Ташкента майора Аълохона Абзаловича Шамахмудова.
Отметим, что в статистике, публикуемой Министерством здравоохранения, эти случаи не учтены.