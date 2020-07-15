Мобильный оператор Mobiuz подводит итоги деятельности за первое полугодие 2020 года. Расширение покрытия и увеличение емкости сетей 4G/3G в регионах республики стали одними из ключевых направлений деятельности компании в этот период. При этом, более трех месяцев работа велась в условиях карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса, с соблюдением всех санитарных норм и требований.

В рамках реализуемой Концепции развития Mobiuz на 2019−2021 годы ведется поэтапная работа по полному дооборудованию действующих базовых станций (БС) стандартами 4G/3G, замене устаревшего оборудования БС на современное, модернизации транспортной сети для пропуска большого количества трафика передачи данных, расширению коммутаций каналов (CS) и пакетов (PS). Все это также способствует созданию благоприятных условий для развития цифровой экономики в Узбекистане.

В рамках запланированных работ на 2020 год технический блок Mobiuz только в первом полугодии успешно запустил 930 БС. Команда оператора включала в эфир от нескольких штук до десятков БС в сутки. К примеру, за неделю с 25 по 31 мая запущено рекордное количество — 134 БС по республике.

При этом 51 объект из общего количества запусков — это абсолютно новые площадки. В частности, значительно улучшено качество связи и скорости интернета в таких отдаленных населенных пунктах, как поселки Узынкол, Жаманша, Шортанбай (Нукусский район) в Республике Каракалпакстан, Таган (Янгиарыкский район), село Хайробод (Кошкупырский район) в Хоремской области, махалля Таллашкон (Ангорский район) в Сурхандарье и других.

В апреле-мае 2020 года техническая команда Mobiuz успешно справилась с внешними природными вызовами. Специалисты в режиме 24/7 работали над восстановлением объектов связи в Бухарской и Сырдарьинской областях. В Бухарской области из-за урагана были повреждены объекты связи в Алатском и Каракульском районах, а в Сырдарьинской области из-за прорыва плотины без связи осталась часть территории Сардорбинского, Акалтынского, Мирзаабадского районов. Благодаря слаженной работе все объекты поэтапно восстановлены.

«Абоненты Mobiuz — одни из активных пользователей мобильного интернета. Они быстро осваивают новые технические решения и возможности мобильных сетей. Огромный спрос на услуги передачи данных утверждает нас в правильности выбранной стратегии — строить повсеместно новые объекты, продолжать модернизацию действующих сетей, увеличивать удобство и доступность интернета», — отметил официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

Исходя из выбранной стратегии, компания планирует во втором полугодии ввести в эксплуатацию еще не менее 200 БС, завершить подготовительные работы на текущих объектах по полному переходу на 4G LTE. Значительное внимание будет уделено транспортной сети, в частности, прогнозируется завершение реконструкции 340 пролетов в восьми центрах обслуживания. Ожидается также большой объем узкоспециализированных работ.

Следить за всеми новостями и развитием мобильного оператора Mobiuz можно на официальном сайте и странице в Facebook.

Сайт: mobi.uz

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