Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана выпустило заявление относительно ситуации на азербайджанско-армянской границе.

«Республика Узбекистан крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на азербайджанско-армянской границе, повлекшей за собой человеческие жертвы», — говорится в заявлении.

«Дальнейшее обострение ситуации на данном участке может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности», — считает МИД Узбекистана.

«Узбекистан выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации», — подчеркивается в заявлении.

МИД Узбекистана выразил соболезнования родным и близким погибших.

Боестолкновение на границе Армении и Азербайджана началось 12 июля и продолжается в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная, пишет РИА Новости.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Стороны винят в обстрелах друг друга.