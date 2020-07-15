Теперь при покупке квартиры в британском квартале Greenwich или французском квартале Parisien можно стать владельцем популярного электромобиля современности.

Tesla Model 3 — это полностью электрический автомобиль, благодаря которому можно навсегда забыть о заправочных станциях. Одного заряда аккумулятора машины хватит на 500 км. Tesla Model 3 оснащена восемью подушками безопасности и системой автоматического предотвращения столкновения с функцией аварийного торможения. Также в ней имеется 15-дюймовый сенсорный экран со встроенными картами и навигацией, система доступа в салон без ключа, дистанционное управление через приложение и много других полезных функций. А разгонная динамика Tesla просто потрясающая. Tesla Model 3 — это совершенно новый уровень комфорта, безопасности и скорости.

Французской квартал Parisien — это особенная архитектура, выдержанная в традициях французской эстетики с изысканной и романтической атмосферой. А концепция озеленения двора комплекса разработана в королевском стиле с детскими игровыми площадками, фонтаном и уютными беседками. Это то место, где хочется жить.





Greenwich — это первый британский квартал в Ташкенте, архитектурный облик которого выполнен в традициях современного английского стиля. Это не только прочная постройка, но и просторный двор, благоустроенная местность и прочие детали, создающие максимальный комфорт для жильцов. Greenwich — это аристократичная простота, строгая роскошь и безупречная элегантность.





Шанс стать счастливым обладателем высококлассного электромобиля и еще других ценных призов выпадает не всегда. Но можно стать участником акции с главным призом Tesla Model 3 при покупке квартиры в ЖК Greenwich или Parisien со 100%-й оплатой.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте и по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха имени Фуркат.

Офис продаж Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукими.

Ориентир: бывший текстильный комбинат.

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