Отдел по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Сырдарьинской области проводит доследственную проверку по обращению судьи областного суда по уголовным делам Алишера Эргашева, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В обращении говорится, что Алишер Эргашев 13 июля примерно в 8:30 на автомобиле своего брата ехал на работу в областной суд по уголовным делам в Гулистане. По данным УзА, он простоял в пробке на посту с 8:40 до 9:35. При въезде в город через блокпост его остановили и сообщили, что въезд в город полностью запрещен «из-за визита хокима области».
Судья предъявил служебное удостоверение и заявил, что едет на работу в суд. По его словам, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Национальной гвардии обращались с ним грубо, ударили рукой по машине и сказали ехать в другую сторону.
По словам судьи, трое или четверо сотрудников, применив физическую силу, вытащили его из автомобиля, отвели в сторону и нанесли телесные повреждения, ударив в области головы, плеч и живота. Кроме того, другой сотрудник ОВД сел в автомобиль и отогнал его в другое место, дальше от происшествия, говорится в обращении Алишера Эргашева.
Генпрокуратура заявила, что назначила служебную проверку в отношении сотрудников областного УВД, работавших на блокпосту перед въездом в Гулистан 13 июля.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 14 июля, у Алишера Эргашева выявлены кровоизлияния в областях левого плечевого сустава и левого коленного сустава, а также повреждение мягких тканей в области левого виска, левого лучезапястного сустава, грудного позвонка.
«Эти повреждения могут быть вызваны воздействием твердых тупых предметов, то есть ударом рукой, сдавливанием пальцами рук или похожими случаями, и обычно классифицируются как «легкие повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести дней», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Комментарий МВД
Пресс-служба МВД опубликовала видеосюжет с места происшествия. На записи отмечается, что из-за усиления карантинных мер на 117-м км автодороги международного значения М-34 «Ташкент — Термез» был организован блокпост перед въездом в Гулистан через две полосы дороги, а третья полоса отведена для прямого проезда в Термез, а также для беспрепятственного проезда в город только в экстренных случаях для спецтранспорта.
«Но есть водители, которые не соблюдают установленные правила и препятствуют движению спецтранспорта», — говорится в сообщении ведомства.
В МВД указали, что водитель вместо выделенных для проезда двух полос захотел воспользоваться третьей полосой и проехать в Гулистан. Сотрудники ОВД на посту получили сигнал о приближающейся машине скорой помощи, и инспектор УБДД указал водителю ехать прямо, но он остановился на проезжей части и перегородил проезд для «скорой».
«Сотрудники УВД Сырдарьинской области подошли к нему и объяснили, что он перекрыл дорогу для машины скорой помощи. Но водитель заявил, что не будет двигаться с места, и вел себя с с сотрудниками грубо. Для обеспечения беспрепятственного проезда „скорой“ и предотвращения пробки водителя заставили выйти из автомобиля, а транспорт был убран с дороги», — говорится в видеосюжете.
Далее на записи представлены кадры, записанные бодикамерами сотрудников правоохранительных органов. Водитель Nexia просит открыть дорогу в Гулистан и отказывается ехать прямо. Сотрудники просят проехать вперед, указывая, что едет машина скорой помощи. Водитель настаивает на том, чтобы его пропустили в город. Двое сотрудников вытаскивают его из автомобиля, а третий отгоняет машину в сторону.
В видео нет кадров с избиением судьи. В пресс-службе МВД утверждение об избиении опровергли.
Usmon Sultanov
Интересный дела происходят в весёлом царстве, уже 2й случай. Если суды сами не будут защищать закон то такая учесть ждёт их. Ну как Вам такое отношение господа судья когда Вас бьют а Вы никому и пожаловаться не можете? Вот так себя чувствует простой гражданин и Вы побудьте в шкуре простого человека
Не будете независимыми и не будете обеспечивать верховенство закона то об Вас ноги будут протирать и на хлопок отправят.
Слабых бьют и не уважают, знайте.
Музаффар Собирджанов
В России если не пускаешь скорую до 5000₽ штраф и другие администативный штрафы может даже уголовной. Этот судья смотрю самый умный и хотел воспользоваться своий неприкосновенности и повернуть с третего ряда. Молодцы сотрудники и правильно сделали
Руслан Гофуров
Абсурдна вся эта ситуация
Padishah-ali Padishah-ali
Это наглость наших судей они думают что они закон и им все можно, вот на этого судью надо открыть уголовное дело, а не на сотрудников МВД. На видео все ясно видно кто грубил, этот судья который научился врать у подсудимых
Shohruh Hotamov
УВОЛИТЬ ТАКИХ СРАЗУ.
Flyer
а почему нельзя было просто пропустить его в город?
4:01 — видно же что справа есть поворот и там простое заграждение решетками — быстро убрали решетки б и пропустили?
Aleksandr Pakaliev
молодцы гаишники.
честь и хвала.
Дилмурад Хасанов
Есть старая пословица: “ попросили принести чалму, а принесли хозяина вместе с чалмой“.
Артур Саттаров
то что судья вёл себя нагло видно.но я хочу сказать не о б этом
Все эти гарантийные посты организованны безграмотно. Особенно в Гулистане.Создаются искусственные пробки. Во всем городе действует одна улица. Каким образом машины могут переносить вирус.
Sasha
Я ожидал что будет какой нибудь PRADO, т.к. написано “машина брата“.
Считаю что гаишники поступили правильно, но этим должны заниматься нацгвардия или омон (если таковой существует).
p.s. великолепное качество бодикамеры, неожиданно
Bekzod Azizov
я немогу понять одного что посты и эти бореры из бетонах что перекрыли в пириулках отних многа вреда чем полезности если взать этот пример с видео они сами создают эти пробки а с 17:00 начинается на дорогах проста ужас.