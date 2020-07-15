Отдел по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Сырдарьинской области проводит доследственную проверку по обращению судьи областного суда по уголовным делам Алишера Эргашева, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В обращении говорится, что Алишер Эргашев 13 июля примерно в 8:30 на автомобиле своего брата ехал на работу в областной суд по уголовным делам в Гулистане. По данным УзА, он простоял в пробке на посту с 8:40 до 9:35. При въезде в город через блокпост его остановили и сообщили, что въезд в город полностью запрещен «из-за визита хокима области».

Судья предъявил служебное удостоверение и заявил, что едет на работу в суд. По его словам, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Национальной гвардии обращались с ним грубо, ударили рукой по машине и сказали ехать в другую сторону.

По словам судьи, трое или четверо сотрудников, применив физическую силу, вытащили его из автомобиля, отвели в сторону и нанесли телесные повреждения, ударив в области головы, плеч и живота. Кроме того, другой сотрудник ОВД сел в автомобиль и отогнал его в другое место, дальше от происшествия, говорится в обращении Алишера Эргашева.

Генпрокуратура заявила, что назначила служебную проверку в отношении сотрудников областного УВД, работавших на блокпосту перед въездом в Гулистан 13 июля.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 14 июля, у Алишера Эргашева выявлены кровоизлияния в областях левого плечевого сустава и левого коленного сустава, а также повреждение мягких тканей в области левого виска, левого лучезапястного сустава, грудного позвонка.

«Эти повреждения могут быть вызваны воздействием твердых тупых предметов, то есть ударом рукой, сдавливанием пальцами рук или похожими случаями, и обычно классифицируются как «легкие повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести дней», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Комментарий МВД

Пресс-служба МВД опубликовала видеосюжет с места происшествия. На записи отмечается, что из-за усиления карантинных мер на 117-м км автодороги международного значения М-34 «Ташкент — Термез» был организован блокпост перед въездом в Гулистан через две полосы дороги, а третья полоса отведена для прямого проезда в Термез, а также для беспрепятственного проезда в город только в экстренных случаях для спецтранспорта.

«Но есть водители, которые не соблюдают установленные правила и препятствуют движению спецтранспорта», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД указали, что водитель вместо выделенных для проезда двух полос захотел воспользоваться третьей полосой и проехать в Гулистан. Сотрудники ОВД на посту получили сигнал о приближающейся машине скорой помощи, и инспектор УБДД указал водителю ехать прямо, но он остановился на проезжей части и перегородил проезд для «скорой».

«Сотрудники УВД Сырдарьинской области подошли к нему и объяснили, что он перекрыл дорогу для машины скорой помощи. Но водитель заявил, что не будет двигаться с места, и вел себя с с сотрудниками грубо. Для обеспечения беспрепятственного проезда „скорой“ и предотвращения пробки водителя заставили выйти из автомобиля, а транспорт был убран с дороги», — говорится в видеосюжете.

Далее на записи представлены кадры, записанные бодикамерами сотрудников правоохранительных органов. Водитель Nexia просит открыть дорогу в Гулистан и отказывается ехать прямо. Сотрудники просят проехать вперед, указывая, что едет машина скорой помощи. Водитель настаивает на том, чтобы его пропустили в город. Двое сотрудников вытаскивают его из автомобиля, а третий отгоняет машину в сторону.

В видео нет кадров с избиением судьи. В пресс-службе МВД утверждение об избиении опровергли.